El canciller Javier González-Olaechea Franco se refirió esta noche a las críticas que formuló hacia la presidenta Dina Boluarte.

Contó en Cuarto Poder que cuando fue convocado le comentó a la mandataria que fue crítico respecto a su trabajo, pero se comprometió a darle un nuevo camino al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Conversando con la presidenta le dije que yo había realizado críticas, si me ofrece la oportunidad de aportar al país con lo que yo puedo hacer con mis competencias, yo no le puedo decir que no a la presidenta y a mi país. Evidentemente, había un riesgo y un costo, pero lo asumí. Dije: ‘A ver, qué es lo que necesita mi país’”, declaró a Cuarto poder.

“(Cuando me llamaron del Ejecutivo) dije: yo he hecho críticas, si me ofrecen la oportunidad (se están) arriesgando que puedan salir preguntas como estas. (...) Evidentemente, hay un costo y un riesgo que he asumido”, añadió.

Lo que opinaba de Boluarte

Horas antes de juramentar en el cargo, González-Olaechea procedió a eliminar diversos mensajes que publicó en la red social “X” (antes conocida como Twitter); sin embargo, diversas personas recuperaron estos tweets y los republicaron para que se conocieran las críticas que hizo en el pasado el actual miembro del Gabinete.

Por ejemplo, en agosto del 2021 le recomendó a Boluarte, quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidenta de Castillo, que busque con urgencia un médico que le diagnostique el mal que la aqueja. Esto, por pedir a los empresarios que no generen inseguridad económica.

“La señora (Dina) Boluarte les pide a los empresarios no generar inseguridad económica. Si no lo cree, manipula groseramente y si lo cree, necesita con urgencia buscar un médico muy calificado que diagnostique el mal que la aqueja y la trate más que intensamente”, señaló.

En agosto del año pasado el nuevo canciller escribió una columna en el diario El Comercio titulada “El Blindaje”. En su texto, se refirió a la decisión adoptada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que decidió archivar la investigación contra Boluarte por el caso “Club Apurímac”.

“En la vida hay hechos que no pueden estar sujetos a interpretación alguna por cuanto sobre ellos prima la evidencia (...) lo mismo sucede con documentos, informes públicos u oficiales y descargos suscritos, siendo todos indubitablemente evidentes. Todos existen con nombres, fechas y firmas, incluyendo, por ejemplo, el exhaustivo informe suscrito por la Contraloría, que califica de ilícitos varios hechos cometidos por Dina Boluarte en diversas y recientes circunstancias”, se lee en su columna.

Además, también sugirió su destitución en el cargo e inhabilitación para ejercer la función pública.

La presidenta Dina Boluarte se reunió con el presidente de China, Xi Jinping.

Canciller destaca reuniones bilaterales

El canciller Javier González-Olaechea, destacó las reuniones que logró la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su último viaje a los Estados Unidos con diversos mandatarios, donde invitó también a la inversión privada a fijarse en todas las posibilidades que tiene el Perú.

Indicó que, en esta reunión con siete jefes de Estado, tuvo una gran importancia pues también hubo un encuentro con el mandatario la República Popular China, Xi Jinping, donde se tuvo una agenda específica.

“Se hizo la entrega formal de (APEC) y el Perú lo recibe como país anfitrión el 2024 y son más de 130 reuniones y terminará en octubre por lo que es un gran compromiso. La presidenta Dina Boluarte (en su último viaje a Estados Unidos) tuvo siete reuniones bilaterales con jefes de Estado lo cual es un récord histórico”, indicó en Cuarto Poder.

El ministro de Relaciones Exteriores recalcó por ejemplo que el encuentro con el mandatario Xi Jinping se destacó que China es un socio estratégico comercial de nuestro país y se pudo invitar al presidente chino al Perú, lo cual promoverá también las inversiones.

“Estas reuniones bilaterales no tienen precedentes y cada una tuvo una agenda específica, y allí lo común era invitar a invertir en el país, además de explicar que hay una garantía en el tratamiento de las inversiones extranjeras, ratificando que hay estabilidad macroeconómica”, sostuvo.

El canciller destacó también que en este viaje se pudo tener un acercamiento con más de 200 empresarios que en la práctica significa también un reconocimiento al Perú como un país atractivo para las inversiones y que es un lugar hospitalario que sabe respetar su palabra.

