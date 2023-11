Javier González Olaechea, canciller de la República, se presentó en el Congreso para sustentar la nueva solicitud de viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos, para participar en la 30° Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Se trata del quinto viaje de Boluarte al exterior, días después del cuestionamiento que generó su fallida reunión bilateral con el presidente de EE.UU. Joe Biden, durante su reciente visita a Washington, que incluso terminó con la renuncia de la entonces canciller Ana Gervasi.

Canciller informó que viajará anticipadamente

Javier González Olaechea anunció que, el 10 de noviembre, viajará a Estados Unidos para participar en la 30° Cumbre; a diferencia de los demás miembros del Poder Ejecutivo, quienes se unirán al viaje posteriormente.

En el caso de Dina Boluarte, la presidenta del Perú tiene programado asistir al evento a partir del martes 14, hasta el sábado 18 de noviembre; por lo que viajará poco tiempo antes de que inicie la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Javier González Olaechea se compromete a informar todo al Congreso

Javier González Olaechea se comprometió a emitir informes de cada actividad que realice Dina Boluarte en Estados Unidos, durante el APEC.

“Estaré dispuesto a concurrir a la estancia conveniente y me comprometo, como iniciativa, tras cada viaje, emitir un informe fehaciente de lo realizado, de los objetivos perseguidos, de los impactos inmediatas, hacerlo de forma lo más respetuosamente posible, cordial y saludando a cada uno de los 130 congresistas”, expresó.

Javier González-Olaechea, es el nuevo canciller en reemplazo de Ana Gervasi. (Foto: Jesús Saucedo@photo.gec)

Posturas del Congreso ante solicitud de viaje

Uno de los parlamentarios que expresó su posición fue Jaime Quito, quien rechazó la solicitud de viaje de Dina Boluarte y resaltó los problemas que viene afrontando el país como puntos a priorizar por parte del Gobierno.

“Pretenden burlarse de la población. El personaje que vino no hizo mea culpa de los viajes anteriores que fueron un gasto para el país y no trajeron resultados. Nos quiere decir que la salida a EE. UU. nos va a resolver los problemas económicos al país cuando no hay capacidad de solución a la crisis económica, la seguridad ciudadana y lo peor es que no hay una política sobre el exterior”, indicó.

Así como él, otros parlamentarios se mostraron en desacuerdo, y otros a favor. Estos últimos señalaron el beneficio empresarial y económico que la presencia de Dina Boluarte generaría en Estados Unidos.

