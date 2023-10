El último jueves la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió suspender en el cargo al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por unas declaraciones que brindó en el año 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La suspensión es por 8 meses y 15 días.

Según la Resolución N°007-2023-ANC, Vela cometió dos infracciones muy graves, por los cuales se decidió separarlo del cargo por cuatro meses en cada una; así como otra “grave”, por lo que se decidió suspenderlo por 15 días.

“Incurrió en acción u omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo, comentó aspectos procesales que se estaban llevando a cabo en un proceso en curso, así como interfirió en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado”, se lee en el documento.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó en RPP que ella no apartó a Vela de su cargo, tal como se rumorea. En ese sentido, recordó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público “no depende de ella”.

“Quiero aclarar que yo no he apartado al fiscal Vela del Equipo Fiscal Lava Jato, el señor Vela sigue en funciones. La Autoridad Nacional de Control no depende de mí, de la Fiscalía de la Nación, sino que el titular (Antonio Fernández Jerí) fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es producto de la reforma del 2018 impulsada por el expresidente (Martín) Vizcarra”, acotó.

Remarcó que el proceso disciplinario contra Vela aún no ha concluido y que, mientras siga en trámite, el fiscal continuará como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

“Yo no he apartado al fiscal Vela. El procedimiento disciplinario aún no ha concluido y debo recalcar que siempre he pedido el debido proceso para todos y que toda acción disciplinaria debe ser proporcional”, aseveró.

Finalmente, Benavides dijo que Vela “tiene su respaldo”, al igual que todos los coordinadores nacionales de la institución.

