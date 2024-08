La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista José Arriola Tueros (Podemos Perú) por supuesta concusión en perjuicio del Estado. Esta denuncia, presentada el 16 de agosto de 2024, será revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

De acuerdo a las investigaciones, Arriola Tueros habría reducido irregularmente el salario de siete empleados de su despacho, quienes, bajo la presión de perder sus puestos, se vieron obligados a realizar donaciones de alimentos e implementos de cocina destinados a organizaciones de ollas comunes y programas de vasos de leche.

El dominical Cuarto Poder, reveló nuevas evidencias de este caso, narrado por la presunta cómplice del parlamentario. Se trata de Yolanda Cuya Llarajuna, quien para la Fiscalía, sería la persona que recolectaba el dinero de estos trabajadores.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a José Arriola

“Yo estoy diciendo mi verdad ante Fiscalía con todas las evidencias, he entregado todo porque yo no tengo por qué mentir. Yo he sido una víctima acá, he entregado el %, como todos”, dijo a Cuarto Poder.

“En total, ¿cuánto te ha descontado el congresista Arriola? Yo he hecho un cálculo aproximado de 30 mil soles”, acotó.

Jose Arriola es incorporado a la bancada Podemos Perú. Foto: gob.pe

Se defiende

Luego que la Fiscalía la señalara como la posible cómplice de Arriola, la extrabajadora del Congreso decidió contar su verdad y defenderse de las especulaciones

“Yo jamás he sido cómplice del congresista ni de nadie. Yo en este caso soy una víctima más que ha brindado, como le repito, el porcentaje que se me solicitó mes a mes, sin excepción”, contó a Cuarto Poder.

“ Yo he acatado las órdenes de mi jefe en ese entonces, porque si yo desobedecía tenía el temor que a mí se me retire del trabajo. Yo no podía darme el lujo de poder quedarme sin trabajo en ese momento”, añadió.

En el organigrama del Ministerio Público, Yolanda Cuya habría realizado el “trabajo sucio” por orden del exparlamentario de la lampa, e incluso habría contado con la complicidad de su esposo, Joel Núñez, ajeno al despacho del congresista Arriola.

“Mi esposo no tiene nada que ver y, sin embargo, se ha mencionado, se ha visto manchado su imagen, y actualmente es la única persona que está ayudándome en mi familia económicamente”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre plantea devolución total de aportes del Fondo de Vivienda Militar y Policial

La excoordinadora del legislador Arriola renunció hace 8 meses a su centro de trabajo y ha presentado al Ministerio Público evidencia documentada, que demostraría que ella fue una víctima más del congresista.

Según la carpeta fiscal que tuvo acceso Cuarto Poder, los recortes salariales empezaron los primeros días de octubre de 2021, luego de que el congresista Arriola los convocara a una reunión en su oficina, en el edificio Belaúnde Terry.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.