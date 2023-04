El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, presentó un proyecto de ley en el que propone prohibir la asignación de chofer, vehículo y combustible a exministros de Estado.

Se trata de la iniciativa legislativa 4836/2022-CR, la cual busca limitar el uso de los recursos públicos a favor de exfuncionarios del Estado.

En el sustento de la propuesta, Soto indica que se observa a exministros haciendo uso de los beneficios que se les otorga por ley, pero que no tiene un sustento, puesto que ya no trabajan en un alto cargo del Estado.

“Como puede advertirse, se observa que exministros de Estado han venido haciendo uso de beneficios que no tienen sustento. Los exministros ya no son funcionarios por lo que no resulta razonable ni proporcional que a pesar de haber dejado el cargo hace meses, un exministro siga gozando de beneficios”, sostiene.

En esa línea, el parlamentario comenta que dicho accionar tiene que se corregido, pues además vulnera el uso adecuados de los recursos del país, los cuales deben ser destinados para el funcionamiento del Estado mediante funcionarios en actividad.

En el documento también se cita a una nota de El Comercio, donde se reveló que la exministra de Energía y Minas Alessandra Herrera acumuló 6000 kilómetros en cinco meses de gestión. Esto tuvo un costo de S/ 43 mil y no hay informe de los lugares a donde fue.

También se indicó que el exministro de Trabajo Alejandro Salas recorrió 934 kilómetro en 24 días y cuenta con hasta 80 galones de combustible para sus traslados mensuales.

