El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, utilizó sus redes sociales para responder ante las especulaciones de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien dejó entrever que el ex premier estaría detrás de esta denuncia contra la presidenta, Dina Boluarte.

Ante esto, el exfuncionario envió un mensaje aclarando su posición y negando estar involucrado en el nuevo escándalo que encierra a la mandataria.

“Niego tajantemente estar ‘detrás’ del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar este miércoles en una entrevista de Hania Pérez de Cuéllar”, escribió el ex primer ministro en la plataforma X (antes Twitter).

Otárola relató que intentó comunicarse con la alta funcionaria para expresarle su “decepción” por la opinión que deslizó en una reciente entrevista.

La ministra Hania Pérez de Cuéllar

“He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta”, contó.

“La ministra ha trabajado conmigo 440 días y me conoce”, continuó Otárola, indicando que esta denuncia lo que busca es desestabilizar el actual Gobierno.

Ministra negó referirse a Otárola

En entrevista con RPP Noticias, la titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que no se refirió a Alberto Otárola, ex premier, cuando dejó a entrever que alguien esté detrás de la denuncia contra Dina Boluarte.

“En ningún momento me he referido al señor Alberto Otárola como el autor de una venganza y un complot. Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot, en ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto eso, me lo haya preguntado y él haya deducido esto; es un tema… de los periodistas”, declaró.

