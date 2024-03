La situación del premier Alberto Otárola, quien se encuentra fuera del país, se agrava. En el Congreso se alistan hasta dos mociones de interpelación en su contra tras la difusión de unos audios que confirmarían que benefició a su amiga Yaziré Pinedo, quien logró órdenes de servicio por S/ 53,000 en el Estado.

La bancada de Perú Libre también anunció que presentará una denuncia constitucional en su contra y exigió su inmediata renuncia en el cargo.

Ante este panorama, ¿cuáles fueron las reacciones en el Ejecutivo frente a esta denuncia que compromete seriamente al titular del Consejo de Ministros?

Desde Toronto (Canadá), el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, indicó que el Gobierno deslinda de todo acto de corrupción y que Otárola, quien junto a Mucho participan en la convención anual de exploración minera PDAC 2024, dará las explicaciones correspondientes cuando retorne al Perú.

“El premier se encuentra en Toronto. Yo creo que al regreso hará algunas declaraciones, pero también ha dado a entender que todo acto puede ser, digamos, de parte de los que no ven bien al Gobierno. Todo es posible hacer y fabricar. No lo sé, pero creo que eso se tiene que investigar para aseverar”, indicó a RPP.

Mucho evitó ahondar más en la veracidad de estas grabaciones al señalar que aún no ha conversado sobre el tema con el titular de la PCM; no obstante, afirmó que, de confirmarse la denuncia, “se trataría de un tema grave”.

“Para mí es difícil (decir si) es cierto o no es cierto, no me ponga la palabra en la boca. Hablará (el premier) en su momento y regresando se aclarará el tema. Claro, de ser cierto, será grave”, remarcó.

Finalmente, dijo que no le corresponde señalar si Otárola debe renunciar a su cargo o no, tal como lo exigen las bancadas del Congreso. “No me corresponde. Soy ministro nuevo, tengo un par de semanas. No puedo decir nada en este momento”, sostuvo.

En tanto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aclaró que el Ejecutivo no apaña ningún intercambio de favores o corrupción.

“Por ahora es la misma línea que ha emitido la Presidencia de la República. Estamos a la espera de las explicaciones, pero lo que sí hay que reiterar y dejar siempre en claro es que este Gobierno no está para nada apañando ningún tipo de corrupción ni mucho menos intercambio de favores”, señaló en diálogo con la prensa.

LEA TAMBIÉN: Congresistas piden renuncia de Otárola tras difusión de audio que lo involucra con Yaziré Pinedo

La historia entre Otárola y Pinedo

En setiembre del año pasado, Panorama reveló que dos amigas Otárola visitaron su oficina y pocos días después ellas obtuvieron contratos por varios miles de soles en el Estado. Según el dominical, se trataba de Rosa Rivera Bermeo y Pinedo Vásquez.

Al respecto, el premier negó cualquier tipo de irregularidad, tras indicar que solo las conoció en una reunión y nos las volvió a ver más; sin embargo, en aquel momento, según Pinedo Vásquez, sí mantenía una amistad con el presidente del Consejo de Ministros.

Según la versión de Pinedo Vásquez, visitó al entonces ministro de Defensa en su despacho para hablar de “temas personales”. Lo curioso es que, un mes después, obtuvo ordenes de servicio por S/ 53,000, en el ministerio que visitó y donde el hoy premier, era el jefe.

Panorama detalló que ella consiguió trabajo en el Ministerio de Defensa. El 2 de febrero del 2023 consiguió una orden de servicio por un monto de S/ 18,000 para la labor de emisión, elaboración y archivo. Mientras que el pasado 3 de mayo la joven obtuvo otra orden de servicio por S/ 35,000.

Seis meses después, dicho dominical reveló un audio que confirmaría que el premier sí conocía bien a Pinedo Vásquez.

En el audio se escucha a Otárola solicitarle su currículum vitae.

“¿Cuándo te dejas ver. Cuándo te veo?”, le señaló el jefe del Gabinete a Pinedo Vásquez, a lo que ella le respondió: “no sé, no me siento bien”.

Luego el jefe del Gabinete le indicó “dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo. ¿Te parece mañana?¿ o no puedes mañana?”, a lo que Pinedo le respondió que se vería mañana.

Finalmente, Otárola le indicó: “escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ya flaca”.

Tras conocerse el audio, el titular de la PCM manifestó que “tomó conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado”. Luego, señaló que “en su gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”.