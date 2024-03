La Presidencia de la República de Perú emitió un comunicado tras difundirse un audio entre el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y Yaziré Pinedo Vásquez, en los que se revelan que el primero le pidió su su currículum vitae así como verla.

La Presidencia de la República de Perú indicó que estando el premier Alberto Otárola fuera del Perú, en misión oficial, “el despacho aguardará a su retorno al país a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan”.

Además, señaló que el gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la Nación y en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores.

Finalmente refirió que desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte han declarado en reiteradas veces que la lucha frontal contra la corrupción es uno de los pilares. “Reafirmamos que no se tolerarán actos irregulares o que transgredan los principios éticos de todo funcionario público venga de donde venga”, apuntó.

Panorama reveló hoy un audio que confirmaría que el jefe del Gabinete, Alberto Otárola sí conocía bien a Yaziré Pinedo Vásquez.

En el audio se escucha al presidente del Consejo de Ministros, solicitarle su currículum vitae.

“¿Cuándo te dejas ver. Cuándo te veo?”, le señaló el Jefe del Gabinete a Pinedo Vásquez a lo que ella le respondió, “no sé, no me siento bien”.

Luego el jefe del gabinete le indicó “dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo. ¿Te parece mañana?¿ o no puedes mañana?” y Pinedo le respondió que se vería mañana.

Finalmente Otárola le indicó: “escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ya flaca”.

Conversación entre Otárola y Pinedo

Yaziré Pinedo: Ya, está bien. Ahí te lo paso.

Alberto Otárola: ¿Y cuando te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor. Para hablar. Tú sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también. Y me da mucha pena que te sientas que no…

Yaziré Pinedo: Bueno, está bien. Vale, está bien.

Alberto Otárola: Mañana te veo, ¿te parece?... mañana ¿O no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca? El resumen nada más. Y aparece tu celular para que te llamen.

Yaziré Pinedo: Ya, está bien.

Alberto Otárola: Ya, mañana me invitas a almorzar. ¿O salimos? ¿qué te parece?

Yaziré Pinedo: Ok. Tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado.

Alberto Otárola: Ya. Ya mi vida. ¿Me quieres?

Yaziré Pinedo: Eso no cambia, ya te he dicho.

Alberto Otárola: Lo único que quiero saber es si me quieres o no.





¿Qué dice Alberto Otárola ?

Tras conocerse el audio el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, manifestó que “tomó conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado”.

Luego señaló que “en su gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”

“Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto”. añadió escuetamente”, a través de las redes sociales.

He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) March 4, 2024