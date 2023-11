El jefe del gabinete, Alberto Otárola, informó que se está avanzando en el proceso de regulación migratoria que inició en mayo de este año y concluye este viernes 10 de noviembre.

Detalló que hasta el momento ya se han entregado más de 55 mil carnets de Permiso Temporal de Permanencia y quedan pendientes de entrega otros 4,973.

“Lo más importante es que han sido recibidos 176,900 solicitudes en el marco del proceso de amnistía para multas”, señaló a la prensa.

Reiteró que el plazo por decisión del gobierno no será ampliado y se coordinará con Migraciones para concluir el proceso administrativo de las personas que presentan a tiempo sus solicitudes y poder atender todas ellas con prontitud.

Añadió que existen entre 2,500 y 3,000 solicitudes diarias. “Queremos felicitar a las personas que han buscado esta regularización el 94% de las personas que han presentado las solicitudes son de nacionalidad venezolana y el 2.3% ciudadanos de Colombia”.

Agregó hay más de 170,000 ciudadanos extranjeros que ya se sabe dónde viven se cuenta con sus huellas digitales y que han regularizado su situación y el estado peruano les dará la tarjeta correspondiente a esta situación

En esa línea indicó que esto va a generar una acción de la policía Nacional del Perú y del propio sistema de migraciones para que se cumplan leyes migratorias en el Perú y solo puedan ingresar y permanecer en el país los ciudadanos debidamente registrados.

En torno a la inseguridad ciudadana el ministro sostuvo.

El temor de los ciudadanos a nivel nacional es entendible, el Gobierno ratifica esta situación de inseguridad, manifestó el jefe del Gabinete.

“Los índices de inseguridad han crecido en el país, pero también ello no nos impide el referir las cifras que son objetivas, no estoy diciendo que hemos solucionado la inseguridad en los distritos que han sido declarados en emergencia, de ninguna manera, lo que hemos dicho es que al ver los registros de la PNP y al número de denuncias las actividades de robo, hurto de celulares han bajado en porcentaje. Eso, por supuesto que no es suficiente pero vamos avanzando”, anotó.

Añadió que tenemos un déficit de policías. “Tal como lo he dicho en anteriores oportunidades, no tenemos los policías suficientes para que puedan acompañar al ciudadano en las calles”, acotó.

En esa línea insistió en solicitar al Congreso que priorice el debate sobre el proyecto de ley respecto a la Policía del Orden y Seguridad. “Estamos seguros que esta solicitud será atendida con prontitud y mientras tanto no solamente el ministro del Interior sino todos los ministros que tengo el honor de presidir están dispuestos a acudir ante los órganos de control constitucional para explicar las políticas públicas del gobierno”, expresó.

