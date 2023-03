El Ministerio Público solicitó diez años de prisión efectiva contra Alberto Beingolea por supuestos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.

De acuerdo a la Fiscalía, el ex candidato a la presidencia fue contratado por el GORE Callao entre febrero y marzo del 2019 para brindar servicios de asesoría legal. No obstante, este servicio no se llegó a concretar de forma efectiva.

En el oficio presentado por el Ministerio Público, también se detalla que la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito portuario incluye a ex gerentes del Gobierno Regional.

“El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el abogado Alberto Beingolea Delgado y los exgerentes del Gobierno Regional (GORE) Callao, Omar Martín Romero Aquino y Carlos Andrés Palacios Meza, tras encontrar indicios de la comisión d el delito de colusión agravada ”, sostuvo el Ministerio Público este martes.

Dicha acusación fiscal también alcanza a José Abelardo Izquierdo Rodríguez, quien estuvo encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios del gobierno regional del Primer Puerto, contra quien piden 9 años de cárcel.

La fiscal provincial Katherin del Pilar Arpe Sánchez , que ha estado a cargo de las investigaciones, ha encontrado unos 33 elementos de convicción para sustentar su caso por presuntos cobros irregulares.

