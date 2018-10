Aduviri: "No somos antimineros, lo que queremos es que los recursos estén al servicio de todos"

El virtual presidente regional de Puno, Walter Aduviri, líder del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita) asegura que no es "un antiminero" ni tampoco un radical, por el contrario tomó como ejemplo al presidente de Bolivia, Evo Morales, y asegura que lo que buscará es que "los recursos naturales estén al servicio de todos".

El portal de investigación Ojo Público conversó con él -desde la clandestinidad- para conocer cuáles son su propuestas para los próximos cuatro años.

"Vamos a encaminar un gobierno de manera plural donde prime el diálogo y la conversación con nuestros hermanos y hermanas de Puno; y con las organizaciones sociales que tenemos en la región", dijo.

"Hemos visto muchos gobiernos que han aislado a estas organizaciones. Nosotros vamos a dialogar con las mujeres, jóvenes, con la federación departamental de las comunidades campesinas, con la pequeña minería, con los distintos gremios como el Sutep y otras organizaciones sindicales. El principio de autoridad no es 'ponerle la policía' a las organizaciones sociales, no es 'gasearlos', el principio de autoridad es dialogar, escuchar y ser escuchado", mencionó.

En esa línea, aseguró que tiene una opinión crítica frente a la gran minería transnacional.

" Tengo mis argumentos y creo que los recursos deben beneficiar a todos los peruanos. Un ejemplo es el gas de Camisea, en la región Cusco. ¿Cuánto cuesta el gas? Casi S/ 90. ¿Ese es el pago [que recibimos] por tener un recurso natural en nuestro país, en nuestros pueblos? Ese gas lo regalan a México a 0.56 centavos de dólar por bidón ¿En dónde estamos? Lo que reclamamos es que los recursos naturales de nuestro país beneficien a los peruanos. A veces por tener este tipo de opinión somos cuestionados", afirmó.

"No somos radicales, no somos antimineros, no somos antiinversión, lo queremos es que los recursos naturales estén al servicio de nosotros", advirtió.

Consultado sobre su propuesta para la formalización minera, Aduviri dijo que está a favor de un proceso de formalización con apoyo técnico y legal, y sin contaminación.

"Esto también está en nuestro plan de gobierno. Hoy, nuestros hermanos mineros usan los recursos naturales por falta de empleo. ¿Qué empleo les ofrece a ellos el Estado? Nada. Simplemente nunca se les ofreció un empleo sostenible. Hay que apoyar el proceso de formalización con asistencia técnica desde el gobierno regional. Vamos a trabajar de la mano con ellos y sin contaminación", apuntó.

Proceso penal: "Aymarazo"

Un hecho pendiente en contra de la autoridad regional, es el proceso judicial en su contra por el caso del 'Aymarazo' (una protesta social por el desarrollo de una actividad extractiva). Para Aduviri, el responsable de este hecho fue el expresidente Alan García Pérez, quien publicó un decreto "ilegal" en el 2007 (DS Nº 083-2007, que autorizaba las operaciones de la minera Bear Creek en zona de frontera).

"Muchos de los que hoy día dicen enfrentar a la corrupción aun defienden ese decreto. Yo me pregunto, ¿Sabía Alan García las consecuencias sociales que traería esta norma, las consecuencias económicas que podría traerle al Estado? Ese decreto es la causa de que la población pida el respeto del derecho a la consulta previa ¿Cómo va a gobernar y enfrentar el proceso penal en su contra?", precisó.

"Los jueces supremos han dicho que no hay medio probatorio. Entonces, ¿en ocho años no han hallado un medio probatorio? Cuánto tiempo más van a seguir buscando pruebas. Yo no he cometido delitos. En la sentencia de primera instancia se decía que yo era autor mediato y que había organizado y encaminado una organización criminal. Por Dios, ¿hasta donde vamos a llegar? Los supremos han anulado ahora esa sentencia, pero qué tipo de sanción hay para los jueces superiores que dieron la sentencia anterior? No hay nada, así es la justicia", explicó.