Debido a la crisis política y social por las protestas tanto al sur como en la capital del país, diversos actores políticos se encuentran en la búsqueda de soluciones para detener la convulsión y reclamos de los manifestantes que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

En ese sentido, la congresista Flor Pablo Medina presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, un texto sustitutorio para que las nuevas elecciones generales se realicen bajo un nuevo cronograma para el 2023, y no para el 2024, como se planteó en un inicio.

La congresista por el Partido Morado respaldó la propuesta de reconsideración de la primera votación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 1897, 1918, 3145, 3758 y 3755, sobre el adelanto de elecciones.

Por tal motivo, Pablo Medina solicitó replantear la propuesta de adelanto de elecciones aprobada en primera votación, a través de un texto sustitutorio, con una nueva propuesta de cronograma para este año.

De acuerdo al nuevo cronograma propuesto, se convocaría a elecciones generales en el mes de marzo del 2023 como fecha límite. Las elecciones internas de los partidos políticos sería posible a finales de abril o inicios de mayo.

El oficio indica que la primera vuelta presidencial, congresal y de representantes al Parlamento Andino se llevaría a cabo el 15 de octubre.

En tanto, la segunda vuelta sería programada para el 12 de noviembre.

El oficio presentado al congresista Hernando Guerra-García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, propone que los congresistas y parlamentarios andinos asuman sus funciones el 29 de diciembre; y el próximo presidente de la República, el 31 de diciembre.

¿Qué dijo Flor Pablo?

Sobre la propuesta que busca la reconsideración de la primera votación del dictamen para incluir un calendario diferente, la congresista Flor Pablo mencionó que el adelanto de elecciones es una salida para el panorama de crisis que se vive en el país.

“Esta solicitud la he realizado porque el día de ayer se ha planteado una salida ante el escenario terrible que estamos viviendo como país con convulsión, perdida de vida, muertes, desmanes, un malestar ciudadano al que hay que darle respuesta”, señaló en entrevista con RPP.

En otro momento, la congresista se refirió a los integrantes de la Comisión, lamentando que cada vez que van al debate y a la votación no reciben el apoyo debido a que “está dividido y fragmentado. La izquierda radical dice, si no hay asamblea constituyente, no hay nada”.

Según Flor Pablo, en el oficio enviado se adjuntó un documento enviado por la JNE donde se señalan los plazos en un escenario posible.

Finalmente, la congresista mencionó que el adelanto de las elecciones “ayuda a una válvula de escape para la paz social, pero no nos va a asegurar un escenario muy diferente en términos de quienes van a participar en las elecciones”.

“No necesariamente nuevas elecciones nos va a traer la renovación como quisiéramos de los representantes”, concluyó.

Defensoría se pronuncia

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo instó a que los políticos busquen salidas democráticas que garanticen la paz social y tranquilidad de todos los peruanos.

“Resulta necesario, en el marco de un Estado constitucional de derecho, buscar salidas democráticas que garanticen nuestra paz social y tranquilidad, respondiendo a la demanda ciudadana de distintos actores sociales, principalmente de las regiones del país”, señalaron a través de redes sociales.

Debido a ello, la Defensoría invocó al Congreso a priorizar el adelanto de elecciones y convocar al debate de esta medida al corto plazo y, de esa manera, contribuir a devolver la paz social en el Perú.