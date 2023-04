El expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos, se encuentra cada vez más cerca de ser extraditado al Perú a fin de que sea procesado por el caso Odebrecht.

Ayer, el juez del Distrito Norte de California, Thomas S. Hixson, le ordenó que se entregue este viernes, a las 9:00 a.m., ante los Marshall o policía federal de dicho país, a fin de ser detenido y puesto bajo arresto con miras a ejecutar su repatriación. Esto, luego de que los recursos que presentó el exmandatario para frenar el procedimiento fueron rechazados.

No obstante, esta madrugada el exmandatario presentó una “moción de urgencia” ante la corte de Columbia para evitar su extradición. Esto, a pesar de que su abogado, Roberto Su, confirmó que, de todas maneras, su cliente se entregaría mañana a las autoridades norteamericanas.

En todo este proceso la exprimera dama, Elian Karp, acompañó a su esposo en todas las audiencias; no obstante, de concretarse su extradición al Perú ella se quedaría en Estados Unidos.

Así lo confirmó Su en radio Exitosa, tras recordar que Karp, junto a Toledo, afrontan otro proceso de extradición por el caso Ecoteva.

“La señora Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos, porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva, que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite”, indicó.

Precisamente, la semana pasada inició el juicio oral en el Perú por el caso Ecoteva. La Fiscalía investiga a Toledo, Karp, la suegra del expresidente, Eva Rose Fernenbug, su exjefe de seguridad, Avraham Dan On, el hijo de este, Shai Dan On, y el abogado David Eskenazi Becerra, por el presunto delito de lavado de activos.

El proceso también incluye a las empresas Ecoteva Consulting Group S.A.; Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L., constituidas en Costa Rica.

Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 16 años y ocho meses de prisión efectiva para la expareja presidencial.

“Descarto que la señora Karp pueda venir (al Perú), con el señor Toledo”, recalcó el abogado de Toledo.

Sobre su cliente, Su estimó que llegaría al Perú en aproximadamente unos cuatro o cinco días. “Luego viene el trámite entre las autoridades del Perú, que creo que es la Interpol con la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía y la gente de Cancillería, y ellos van a tener que recibir al presidente Toledo. Ellos tendrán que establecer bajo qué medios va a venir, si en vuelo particular o comercial”, agregó.

