El sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, se entregó esta mañana a las autoridades en la región de Puno tras permanecer casi dos años en calidad de prófugo de la justicia.

Así lo informó el Ministerio Público, tras un trabajo conjunto de inteligencia entre el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“En Puno, Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y policías, lograron la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi dos años”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Al respecto, el abogado del sobrino de Castillo, Iván Ramírez, aseguró que la entrega de su cliente a las autoridades “fue una decisión personal” y que en ningún momento le recomendó dicha medida.

“Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado que se entregue ante una justicia que está totalmente politizada”, dijo a RPP.

Añadió que su patrocinado “desde hace dos meses ya tenía la idea de entregarse” y que estaban en constante comunicación.

“Nos hemos comunicado hasta hace 20 días atrás y le dije que no era una buena decisión a estas alturas”, sostuvo.

Reconocen diálogo entre Vásquez Castillo y Harvey Colchado

En otro momento, Ramírez enfatizó que tenía conocimiento de las comunicaciones entre el coronel PNP Harvey Colchado, del Equipo Especial de la PNP, con el sobrino de Castillo, a fin de coordinar una entrega a las autoridades.

“El señor (Fray Vásquez) ha tomado la decisión personal de entregarse a las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la Policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor (Harvey) Colchado, pero más allá de que haya un trabajo eficiente del EFICCOP o de la PNP, no es cierto”, apuntó.

Recordó que antes de que la fiscal Marita Barreto sea retirada del cargo de coordinadora del EFICCOP ya hubo la propuesta de Colchado para que Vásquez Castillo se entregara.

“Sin embargo, eso no prosperó porque yo, de manera muy enfática, le dije que no era posible y que menos se someta a una colaboración que a estas alturas ya no va a funcionar, mucho menos porque no ha cometido delitos”, acotó.

Como se recuerda, el sobrino de Castillo se encontraba prófugo de la justicia desde abril del año 2022, cuando el Poder Judicial ordenó prisión preventiva, por el plazo de 36 meses, en su contra en el marco del caso Puente Tarata III.

