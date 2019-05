Solo el 15.6% considera importante que el Congreso apruebe la reforma política de Vizcarra

La última encuesta urbana de Ipsos-Perú da cuenta que el 67% de los peruanos no esta enterado de que el Gobierno de Martín Vizcarra ha presentado al parlamento una serie de propuestas para una reforma política. Apenas el 30% está al tanto de la llamada reforma política que plantea el Ejecutivo.

Asimismo, la encuesta denota que solo el 15.6% de peruanos (52% del 30% que está enterado de la reforma política) considera que es muy importante que la reforma planteada sea aprobada tal como el Ejecutivo lo presentó.

Le encuesta -elaborada por encargo del diario El Comercio- también revela que apenas 5% de los que están enterados de la reforma política consideran que este tema es de "mucha importancia"; 19% cree que tiene "algo de importancia" y 48% "poca importancia".

Como se recuerda, en abril el Gobierno remitió al parlamento 12 proyectos de ley referidos a la relación Ejecutivo-Legislativo, las elecciones presidenciales y de congresistas, las organizaciones políticas, la democracia interna y financiamiento y la participación electoral y política de los ciudadanos.

Asimismo, el 71% de los peruanos está de acuerdo con impedir que una persona que haya sido condenada en primera instancia por delitos con una pena mayor de 4 años sea candidata al parlamento; mientras que el 26% está en desacuerdo.

La encuesta revela, además, que el 65% considera que algunos congresistas no le está dando importancia a la reforma política por defender intereses particulares; mientras que 18% cree que es porque no les interesa llevarlas a cabo; el 13% por perjudicar el Gobierno y 4% no precisa.

Por último, el 61% cree que de aprobarse la reforma política debería aplicarse para las elecciones del 2021; en cambio el 32% que debe aplicarse después del 2021.

Ficha técnica

Encuesta Nacional Urbano – Rural de Ipsos Perú

Número de registro: 0001-REE/JNE

Sistema de muestreo : Probabilístico polietápico

Muestra : 1,222 entrevistados

Fecha de aplicación : Del 15 al 17 de mayo del 2019

Margen de error : +/- 2.8%

Nivel de confianza : 95%