El director de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez, descartó este viernes que la institución busque declarar el estado de emergencia en el distrito de La Victoria.

“No se ha evaluado aún, pero no pretendemos a nivel policía solicitar la declaratoria de emergencia en el distrito de La Victoria porque vemos de que no es necesario”, afirmó el jefe policial en conferencia de prensa.

“No debemos relacionar los estados de emergencia con la gran cantidad de policías [...] No se ha evaluado aún, pero hasta el momento creemos, a nivel policía, de que no es necesario declarar o pedir el estado de emergencia”, agregó.

Como se recuerda, el último jueves, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de La Victoria aprobó solicitar al Poder Ejecutivo declarar en estado de emergencia el distrito, como en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres; así como las jurisdicciones de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, en Piura, a fin de tomar acciones y garantizar la seguridad de los vecinos.

Pérez recordó que 1,900 policías resguardan zona de El Agustino, La Victoria y San Luis contando con el apoyo logístico de la Marina de Guerra, que ha proporcionado diez unidades móviles multipropósito. No obstante, aclaró que en cuanto a personal para patrullaje no se cuenta con miembros del Ejército u otra institución de las Fuerzas Armadas debido a que estas jurisdicciones no están en estado de emergencia.