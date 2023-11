El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial (PJ), Edman Rodríguez Vásquez, destacó la eficiencia de este sistema al precisar que del 100% de las denuncias presentadas en las seis Cortes Superiores , se han resuelto el 85% de ellas.

“Esto significa que el módulo de flagrancia, el modelo de procesos inmediatos en casos de flagrancia delictiva es eficiente. En tiempos muy cortos (máximo 72 horas) se han resuelto por encima del 85% de los casos. Eso es una respuesta efectiva”, manifestó Rodríguez Vásquez.

Asimismo, señaló que estos resultados se repiten en igual medida en cada uno de los seis distritos judiciales donde vienen funcionando las unidades de flagrancia.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo

¿Qué distrito judiciales se implementaron la unidad de flagrancia?

Edman Rodríguez señaló que la Corte Superior de la La Libertad fue el primer distrito judicial en implementar la unidad de flagrancia, el 1 de julio del 2022.

Detalló que en los 16 meses de funcionamiento, de las 1,100 denuncias que ingresaron al distrito de La Libertad, el Poder Judicial resolvió alrededor de 800 a 900 casos en un tiempo bastante célere.

“De estos 1,100 casos, el Poder Judicial ha resuelto el 85% de ellas. Vale decir alrededor entre 800 a 900 casos que han sido resueltos en tiempo bastante célere”, destacó Rodríguez.

En relación al tiempo que duran los procesos, el Secretario Técnico, Edman Rodríguez, explicó que estos se inician desde la detención de la persona en flagrancia hasta la emisión de la sentencia, la cual debe ser resuelta en un plazo máximo de 72 horas.

Actualmente, se han implementado seis unidades de flagrancia a nivel nacional en las Cortes Superiores de la Libertad (El Porvenir), Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao.

Unidad de flagrancia "El Porvenir", Trujillo.

La unidad de flagrancia, herramienta para combatir la delincuencia

Edman Rodríguez calificó a las unidades de flagrancia como una herramienta que permite combatir delitos que han generado inseguridad en el país como son la micro-comercialización de droga, el hurto y el robo.

En esa misma línea, explicó que las características de las unidades de flagrancia es resolver aquellos procesos que no sean considerados complejos, que no exista pluralidad (mayor número) de imputados y que además no existen mayores actos de investigación.

Por último, Edman Rodríguez, anunció que el presidente del Poder Judicial , Javier Arévalo Vela, se ha impuesto como meta implementar unidades de flagrancia a nivel nacional de Tumbes a Tacna.

LEA TAMBIÉN: Presidente del TC aclara que Poder Judicial sí puede revisar actos del Congreso bajo una condición