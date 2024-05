En la tarde del pasado lunes, ocurrió una explosión en el grifo GESA de Villa María del Triunfo (VMT) tras una fuga de gas, ocasionando daños a casas, tiendas y vehículos. Además, dejó un fallecido y más de 50 heridos y 400 afectados. Según la información de los Bomberos, dicho accidente sucedió durante el proceso de carga de gas natural comprimido (GNV) en una cisterna.

Hasta el momento, el premier Gustavo Adrianzén, confirmó que el siniestro no fue una deflagración, es decir, no ardió en llamas. Hubo una explosión mecánica producida por la fuga de GNV. Además, el jefe de la PCM, anunció que declarará en estado de emergencia a cuatro distritos afectados por el siniestro: Villa El Salvador, Lurín y una parte de Pachacamac”. Sumado a ello, Adrianzén mencionó que las personas afectadas por la explosión recibirán un bono de apoyo económico.

Por su parte, Osinergmin ha ordenado la suspensión de operaciones del grifo GESA de VMT; asimismo, mencionó que en los próximos días se procederá con la clausura definitiva de dicho autoservicio.

Osinergmin supervisó el grifo de VMT en enero

El jefe de Supervisión de Hidrocarburos de Osinergmin, Gustavo Castillo, indicó que, en el mes de enero, vecinos de la zona denunciaron una aparente fuga de gas en el grifo de VMT, por lo que realizaron la fiscalización y se determinó la suspensión de operaciones.

“En enero de este año, asistimos a entender esta denuncia ciudadana y allí se hizo una verificación completa de las instalaciones (grifo GESA de VMT) y no se le permitió operar hasta que subsanó totalmente todas las observaciones”. explicó en diálogo con Canal N.

Asimismo, agregó que hallaron “observaciones menores” , por lo que solo llevó a su cierre temporal, luego volvió a funcionar.

Pese a la supervisión, las denuncias recurrentes sobre dicho grifo acabaron con una explosión tras un fuga de gas durante el proceso de carga de GNV en una cisterna.

Tras lo sucedido, la Comisión de Energía y Minas del Congreso citó al presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa Alencastrea , fin de que explique las acciones que ha tomado su sector ante el siniestro.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de VMT exige a Primax inmediata activación de seguro contra daños materiales

¿Cuáles fueron las posibles causas del siniestro?

Ángel Castro, oficial del Cuerpo de Bomberos a cargo de la emergencia, informó que el tanque de 2,500 metros cúbicos de GNV tuvo una fisura en la parte superior que no se podía controlar.

Para Renato Lazo, expresidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (AGESP), dicho cilindro se trataría del tipo 2, es decir, un tanque parcialmente de acero, ¿por qué? Este tipo de balón también tiene material sintético que reduce su peso, y así se pueda transportar más de ellos.

Pero, ¿Cuál es el problema? Según el especialista se desgasta rápido con el tiempo. “En otros países del mundo los balones tipo de 2 se desechan o se recambia la fibra”, mientras que en Perú se reutilizan, explicó a Gestión.

Sumado a ello, agregó que la humedad y luego el óxido debilita el acero del cilindro, provocando el riesgo de fisuras y una posible fuga de gas como habría ocurrido ayer en la tarde en el grifo GESA en VMT.

Por el momento, las investigaciones avanza y aún no se determina las causas reales del accidente, según el especialista Lazo, si se confirma que es un cilindro Tipo 2, el problema sería de equipamiento.

Falta de personal técnico de Osinergmin “mata” la supervisión de carga de GNV

¿Existen responsables? Erick García, ex director de Hidrocarburos de Minen, sostuvo que el responsable de supervisar la distribución y transporte de energía es Osinergmin. El especialista recordó que en 2020, en Villa Salvador, ocurrió el mismo siniestro pero las consecuencias fueron más graves: la deflagración costó la vida de 22 personas y 44 tuvieron quemaduras.

Ese hecho obligó que Osinergmin pasará por una reorganización y que hasta ahora no se ha realizado. Solo renunció su presidente, Daniel Schmerler.

Pero, ¿la reorganización era deshacerse de Osinergmin ? García explicó que la reorganización buscaba fortalecer a Osinergmin en varios frentes, desde tener su propio personal de supervisión y tener un esquema de control 24/7 en los grifos. “El sector minero-energético opera las 24 horas del día”, puntualizó el especialista.

Además, una estructura organizacional que soporte cuestiones técnicas ¿Por qué? Hay falta de personal especializado. “Hasta el 2016, la estructura de Osinergmin era técnica, donde las principales gerencias eran técnicos, después de ese año hubo un cambio organizacional y dicho personal pasó a un segundo nivel”, recordó.

Asimismo, aseguró que Osinergmin no cuenta con el personal suficiente y le falta presupuesto. “Osinergmin solo tiene 25% de personal técnico, y eso es un error, debería ser 75% personal técnico y 25% personal administrativo” , afirmó Erick García.

Entonces, ¿es responsabilidad de Osinergmin? García insistió que cualquier siniestro en dicho sector, es responsabilidad compartida, es decir, está el operador de la planta que debe velar por la operación y las autoridades que realizan el control o supervisión, en este caso Osinergmin.

García explicó que la reorganización buscaba fortalecer a Osinergmin en varios frentes, desde tener su propio personal de supervisión y tener un esquema de control 24/7 en los grifos. “El sector minero-energético opera las 24 horas del día”, puntualizó el especialista.

LEA TAMBIÉN: Cuatro distritos serán declarados en emergencia por explosión en grifo

¿Podría volver a pasar el siniestro?

Erick García, ex director de Hidrocarburos del Minem , recalcó que, si bien aún no podemos dar con las causas reales del siniestro (va a depender de las investigaciones de las autoridades competentes) solo queda reflexionar qué mecanismos o acciones se pueden hacer para que dicho accidente no vuelva a ocurrir. “Hemos tenido suerte que esta vez solo fue una explosión, si fuera una deflagración habría más de 40 fallecidos”.

“En el sector hidrocarburos es importante que en el transcurso de la operación se cumplan las condiciones de seguridad y buena predictibilidad. La supervisión es importante”, recomendó García.

El especialista mencionó que la explosión del grifo en VMT, es el tercer siniestro que más repercusión ha tenido, ya que el primero se dio en 2016 en el Callao en una estación de carga y en 2020 (en pandemia) hubo una deflagración debido a una fuga de gas de un cisterna. “Son tres veces que ocurre el mismo accidente, la respuesta es la supervisión, sino va a seguir sucediendo lo mismo”.

Agregó que, dicho accidente puede ser aún fatal si una estación de carga queda ubicada en el centro de una ciudad, serían más los afectados y los daños serían irreversibles. Sin embargo, destacó que todo se puede prevenir manteniendo las operaciones en condiciones seguras, pues en otros países del mundo, una estación de carga o grifo está incluso debajo de un edificio.

El mercado de grifos, ¿Cómo se compone?

Actualmente, en Perú, hay más de 5,000 grifos. El 49% de grifos en el Perú son marcas blancas, es decir, son independientes. El resto lo componen marcas comerciales como Primax, Repsol, Pecsa y Petroperú .

En estaciones de GNV, existen 400, en Lima (295) y en el Callao (15). En la capital se concentra el mayo número de estaciones de servicio, debido a la elevada demanda. Respecto a las estaciones de carga de GNV o planta de compresión no llega a los 27. Es importante señalar que el GNV es 39% más barato que GLP y hasta 66% más que la gasolina, así lo informó Cálidda.