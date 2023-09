Ricardo Pérez, alcalde de San Luis, hace unos días pidió al Gobierno aplicar medidas drásticas contra los delincuentes. En esa línea, propuso la pena de muerte para aquellos delincuentes que cometan delitos graves como el asesinato. Sin embargo, ahora detalló su propuesta.

Así, se mostró a favor de la pena de muerte para criminales que cometan delitos de sicariato y que sean detenidos en flagrancia por parte de la Policía Nacional del Perú.

En una entrevista con Canal N, Ricardo Pérez explicó el motivo de su posición: “A mí se me ha sacado de contexto. Yo he planteado la pena de muerte cuando al asesino se le encuentra en flagrancia. Un sicario que tiene un récord de asesinatos, ese no merece vivir. Soy provida, pero de un asesino, un desquiciado, ese no merece vivir”.

Reconoció también que la pena de muerte para delincuentes es un tema controversial, pero que responde al “cansancio de la población”.

El alcalde de San Luis cuestionó que desde el Poder Ejecutivo no se haya fomentado esta política de estado para “evitar que perdamos a nuestra patria”.

En este marco, Ricardo Pérez aseguró ser partidario de “el orden y la disciplina” del Plan Bukele porque considera que El Salvador consiguió ser “un país encaminado y que le va bien”; pero también admitió que el gobierno centroamericano se vulneró el estado de derecho.

“Lamentablemente, el costo de la tranquilidad no tiene precio [...] Yo lo que veo es el ejercicio del principio de autoridad. No es el copamiento del poder. Tiene que haber una concertación, si no vamos a tener un dictador”, dijo para Canal N.

Finalmente, el alcalde Pérez solicitó al burgomaestre de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga,15 motocicletas para reforzar el patrullaje en su distrito, ya que el robo al paso y el hurto de autoparte ha aumentado.