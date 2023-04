En un evento realizado por la ONG Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo (ILAD), el ministro de Educación, Óscar Becerra, se mostró a favor de implementar la pena de muerte en el Perú y de que abandonemos la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

“Singapur tiene el mejor servicio educativo del mundo, pero también tiene la pena de muerte. Hagamos los vouchers, pero también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el perdón de los adefesios”, señaló en un video difundido por ILAD en sus redes sociales.

Tras conocerse esta noticia, la respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. El premier Alberto Otárola aclaró que el Gobierno respeta los convenios internacionales y que la postura de Becerra no los representa. Es más, dijo que conversaría con el titular de Educación sobre este tema.

A su salida de la reunión que tuvo con el ministro, Otárola indicó a la prensa que que se discutieron todos y cada uno de los asuntos de la agenda pública y que “ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del Gobierno y el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos y de los convenios suscritos por el Perú”.

Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello, recalcó que la postura de Becerra es a título personal y no compromete al Gobierno.

Pese a esta situación, el titular del Minedu no se retractó en su posición y aseveró que seguirá señalando lo que piensa.

“Todo el tiempo tenemos que estar pensando cómo traducir lo que digo para que a un cierto grupo de peruanos les parezca bien. Entérense de una vez, no me voy a disfrazar, no voy a mentir para caerle bien a alguien. Voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho”, remarcó Becerra en un evento realizado en la Municipalidad de Lima.

El ministro insistió en que haga lo que haga, para cierto sector político siempre estarán mal sus declaraciones.

“No importa lo que digamos, a nuestros enemigos les va a parecer mal. El otro día mencionaban como ejemplo Singapur y yo les decía ‘sí pues, pero Singapur tiene pena de muerte’. Inmediatamente (dijeron) el ministro Becerra quiere la pena de muerte”, cuestionó.

No es la primera vez que Becerra se encuentra en el ojo de la tormenta. El mes pasado fue interpelado en el Congreso a raíz de unas frases agraviantes que tuvo contra las mujeres aimaras que vinieron de Puno a protestar en la capital contra el gobierno de Dina Boluarte.

En aquella oportunidad sí se disculpó por sus expresiones, aunque recalcó que lo malinterpretaron.

