Desde las primeras horas de hoy, sábado 10 de diciembre, personas llegan a los terminales terrestres, situados en la avenida México, en el distrito de La Victoria, para comprar viajar al sur del Perú.

La situación se da pese a que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomendó a las empresas reprogramar salida de buses y a los ciudadanos a postergar viajes con destino a Lima y a otras regiones debido a bloqueos en la Panamericana Sur.

Un recorrido realizado por América Noticias en la empresa Flores Hermanos mostró dos situaciones. El primero son los ciudadanos que acuden a las ventanillas de venta de pasajes para abordar buses hoy hacia el sur. “Me voy a Chincha. Nos dicen que hasta allí llegan y que el pasaje está S/25. De Chincha para acá está normal también”, dijo un joven.

En tanto, el otro panorama es el de las personas que esperan en la misma agencia de transporte terrestre y piden dar solución a su situación. Ellos buscan viajar a Arequipa.

“Estamos desde anteayer y no contamos con dinero. Acá estamos con niños y ancianos. Necesitamos que nos reemplacen el pasaje o que nos devuelvan el dinero. No quieren nada, no solucionan”, comentó un padre de familia.

En tanto, un adulto mayor contó que tenía un viaje programado hacia Arequipa para mañana, domingo 11 por la tarde, pero que decidió reprogramarlo por seguridad.

A la fecha la mayoría de empresas de viaje terrestre han cancelado los viajes hacia Ica y Pisco debido a los bloqueos en la Panamericana Sur.

De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional que llega al Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la Sutran, el tránsito en la Panamericana Sur permanece restringido por bloqueos entre los kilómetros 263 (lugar denominado Barrio Chino); km. 291 (Expansión Guadalupe) y km. 299 (El Álamo).

Por ello, la Sutran recomendó a los operadores de los terminales terrestres y agencias de transporte autorizadas reprogramar la salida de buses hacia Lima y distintos puntos del sur del país para prevenir riesgos para los usuarios del servicio debido a los bloqueos de tramos de la Panamericana Sur.

Asimismo, recomendó a los usuarios del transporte interprovincial, así como a los conductores de vehículos particulares, postergar sus viajes hacia la zona sur del país a fin de salvaguardar su integridad ante posibles disturbios.

Reportar incidentes en carreteras

La Sutran también recordó al público en general los siguientes canales de comunicación desde donde se pueden reportar sus denuncias o incidencias de manera gratuita durante las 24 horas de los 365 días del año: Aló Sutran: 0800-12345.