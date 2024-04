El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó la prórroga del inicio del bloqueo de celulares que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), hasta el próximo 22 de julio.

La resolución del Consejo Directivo Nº 00119-2024-CD/OSIPTEL establece que la prórroga de la activación del registro de celulares (Listas Blancas), no se realizará a partir de este lunes 22 de abril, como se anunció con anterioridad. Ello con el objetivo de que los importadores puedan regularizar la situación de sus equipos móviles, por lo que se optó por prorrogar la medida.

Con esta modificación, se amplía el plazo para la implementación de la Tercera Fase del Renteseg y se posterga la fecha de inicio de bloqueo de equipos terminales móviles no registrados en la Lista Blanca hasta el 22 de julio de 2024. Esta medida busca brindar un periodo adicional para que los agentes involucrados cumplan con el registro requerido, así como para desarrollar campañas de difusión y coordinaciones entre autoridades.

Es importante destacar que, aunque un equipo terminal móvil no esté registrado en la Lista Blanca, si se determina que tiene un IMEI adulterado o si se confirma que ha ingresado por contrabando, será bloqueado de acuerdo con lo establecido en la normativa.

La modificación aprobada no tiene impacto en la legislación nacional, ya que únicamente ajusta el inicio de vigencia de una obligación ya existente, relacionada con el bloqueo de equipos terminales móviles no registrados en la Lista Blanca del Renteseg.

Motivos de la prórroga de Osiptel

Se detectó que, de las importaciones realizadas entre junio de 2023 y abril de 2024, el 99% de ellas serían realizadas por 30 empresas importadoras, de las que siete de dichas empresas, hasta la fecha, no se encuentran registradas en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados (SICART) y habrían importado 391,384 equipos terminales móviles, los mismos que iban a ser bloqueados al inicio de operaciones de la Tercera Fase del Renteseg, el 22 de abril.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta razonable prorrogar por un periodo de tres meses el plazo para la exigibilidad de la obligación relacionada con el bloqueo de equipos terminales móviles por no estar reportados en Lista Blanca del Renteseg; a fin de desarrollar, durante dichos periodos campañas de difusión y coordinaciones entre las autoridades”, finaliza la norma.

Cabe recordar que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) había mostrado su preocupación ante el impacto de esta medida, por lo que hace unos días advirtió: “Si todos estos teléfonos no están siendo registrados ante Osiptel, a partir del 22 de abril una cantidad importante de peruanos que adquieran teléfonos móviles podrían verse afectados y perder la inversión realizada en dicha compra, pese a no tratarse de equipos de dudosa procedencia. A la fecha se estima que el 69% de los teléfonos móviles, que se activan diariamente, no están en esa lista blanca. Es decir, una cifra aproximada de 750,000 teléfonos mensuales”.

