El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que en la búsqueda de combatir la inseguridad ciudadana, a partir del 22 de abril comenzará la tercera fase del sistema Renteseg que busca controlar el funcionamiento de teléfonos móviles y evitar que los celulares robados sean reciclados y circulando en el país.

Luis Pacheco Zevallos, director de fiscalización e instrucción de Osiptel precisó que se instalará una lista blanca donde se encontrarán la información de los celulares que están permitidos de funcionar en el país. Además de las importaciones desde octubre de 2020 hasta las fecha.

En cuanto a los celulares que no aparezcan en dicha lista, “se enviará una alerta al usuario para que pueda realizar la regulación de su equipo con su operador o importador, de momento no habrá cortes inmediatos”, comentó en entrevista a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Empresas de telefonía móvil tendrán plazo hasta junio para intercambiar datos sobre equipos robados

Detección de equipos clonados

Este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

“Actualmente, existen algoritmos que corren en la base de datos de las empresas operadoras, donde se identifican si dos teléfonos tienen el mismo código IMEI, a todos estos celulares se les advierte vía mensaje de texto y el usuario original deberá acercarse a su empresa operadora para demostrar que es su teléfono y a él se le exceptúa del corte, el resto de líneas serían cortadas”

Hasta el momento se han realizado los cortes de forma manual y se han registrado al rededor de 850,000 teléfonos que utilizaban IMEI clonados, en esta tercera fase se realizará de forma automática e inmediata, de esta manera se combatirá el reciclaje de teléfonos robados.

Para verificar si tu celular está registrado en la base de datos de Osiptel, puedes ingresar al Portal IMEI (AQUÍ) e introducir el número IMEI de tu dispositivo.

Celulares importados

Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país.

Asimismo, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

Los equipos móviles que se activen y no estén registrados por las empresas importadoras recibirán una alerta a fin de que regularicen su situación, pero no serán bloqueados por el momento. Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.

¿Qué hacer ante un robo de celular?

El director de fiscalización e instrucción de Osiptel indicó que ante el robo de celular, los ciudadanos deberán seguir los siguientes protocolos:

Cambia las contraseñas de tus cuentas: Para evitar que los delincuentes acceda a tus cuentas online, cambia las contraseñas de tu correo electrónico, redes sociales, banca online y cualquier otra cuenta que hayas utilizado en tu celular.

Llama a tu operador telefónico: Contacta a tu operador telefónico e informa que tu celular ha sido robado. Ellos podrán bloquear tu línea para evitar que el ladrón la use y realice llamadas o cargos a tu cuenta.

Denuncia el robo ante las autoridades: Acude a la comisaría más cercana y presenta una denuncia formal por el robo de tu celular. Para ello, necesitarás: DNI y el número IMEI de tu celular (lo puedes encontrar en la caja del dispositivo, en la factura de compra) y una descripción detallada de tu móvil (marca, modelo, color, características especiales).

Te puede interesar:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.