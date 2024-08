¿El conflicto impactaría en las relaciones comerciales con Venezuela?

En la década de los 2000, los países de la región eran plazas atractivas para las micro y pequeñas empresas exportadoras, mayormente para las que pertenecían al sector textil. Sin embargo, con el paso de los años, las exportaciones a Venezuela, se fueron reduciendo.

Carlos Escaffi, docente de Ciencias de la Gestión de la PUCP y director de Relaxiona Internacional, dijo para Gestión que el intercambio comercial entre Perú y Venezuela “se contrajo en tasas de crecimiento de 20% a 22% en los últimos seis años. En su momento, Perú exportaba por casi US$ 170 millones a US$ 180 millones a Venezuela, pero en el registro del 2022 se observa una cifra cercana a los US$ 40 millones y con una composición exportadora que cada vez se limitaba”.

Gestión conversó con Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, para conocer en qué estado se encuentran las exportaciones y cuáles son los productos que se envían a este país.

“En el 2023, las exportaciones a Venezuela fueron US$ 45 millones. Solo las exportaciones textiles representaron el 44% del total de nuestros envíos a Venezuela. Este 2024, nos encontramos alrededor de los US$ 14 millones; quizá por un tema de valor, el sector siderometalúrgico está por encima con casi US$ 18 millones, pero el textil sigue siendo una plaza importante”, explica.

Exportaciones de Perú a Venezuela. Foto: ADEX

De acuerdo con Adex Data Trade, entre los productos que exporta Perú a Venezuela están: el agro y pesca tradicional, petróleo, gas natural.

En despachos no tradicionales están el sector agropecuario y agroindustrias, textil, prendas de vestir, metal mecánico, siderúrgico, metalúrgico, entre otros.

Exportaciones de Perú a Venezuela. Foto: ADEX

Según Zacnich, entre los principales productos que Perú envía a Venezuela en el sector siderometalúrgico están los alambres de cobre, cables, artículos de cobre, entre otros. En el caso del sector textil, se encuentran artículos de confección, camisas, prendas de vestir de punto, pantalones; y algunos productos relacionados con el sector químico y agropecuario, pero representan montos menores.

Asimismo, detalló que actualmente Venezuela, como plaza o mercado destino, tiene una participación bastante baja con respecto a las exportaciones, representando el 0.2%.

El gerente de estudios económicos aclara que “las relaciones diplomáticas, generalmente, se quedan a nivel político y no deberían impactar en las relaciones comerciales entre privados. Las movilizaciones y protestas no estarían impactando en el desarrollo de actividades del comercio exterior. La fluidez del comercio debería de seguir como tal”.

Perú exporta más de la que importa de Venezuela. En 2022, según la OEC- Observatorio de Complejidad Económica, Venezuela exportó US$ 20.7 millones a Perú. Los principales productos que Venezuela exportó a Perú fueron Alcoholes acíclicos (US$1.64 millones), Carbón (US$ 1.17 millones), y Licor fuerte (US$ 960 mil).

¿Cómo pueden ayudar los países vecinos a la economía venezolana?

Carlos Escaffi considera que la relación bilateral entre Perú y Venezuela se encuentra “en un punto sin retorno”, debido a la decisión unilateral que tomó Nicolás Maduro al expulsar a las delegaciones diplomáticas de otros países, entre ellos Perú.

Esta decisión habría generado que la relación con Venezuela se deteriore. Por ello, el profesional considera que podría evaluarse la creación de un canal consular para atender los temas de migrantes porque el país se enfrentará a una crisis migratoria.

“En consecuencia del deterioro de la situación política anarquista que va a reinar en Venezuela, estamos expuestos a un nuevo flujo de migrantes venezolanos. Como bien se sabe, la capacidad migratoria en Latam ya se nos agotó”, indica.

Por su parte, Alex Morales Guzmán-Barrón, economista y docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Norbert Wiener, considera que los países latinoamericanos pueden apoyar al país caribeño.

“La crisis venezolana genera una oportunidad para su economía rentista: la posibilidad de diversificarse tras un siglo de explotación y dependencia petrolera”, comenta.

“Los países vecinos pueden trabajar con los gestores de la economía, como los pequeños y medianos comerciantes, grandes productores e importadores y exportadores de toda índole. Sectores textil y confecciones, por ejemplo, que en el pasado países vecinos han exportado a Venezuela, podrían generar un motor de recuperación, pero lamentablemente siempre existe el riesgo jurídico”, añadió.

Pese a la crisis que sufre Venezuela, los productores de ese país han logrado exportar rones, cacao, camarones, cangrejo y frijoles, y otros productos. El experto considera que ahora tienen la oportunidad de vender algo que no sea petróleo y optar por productos alimenticios.

El petróleo fue la principal fuente de ingresos en Venezuela.

No obstante, en el caso de que Edmundo González Urrutia, Venezuela tendría un panorama económico con más oportunidades de crecimiento.

“Estoy seguro de que en la medida en que Maduro salga del poder, el país ingresará nuevamente al escenario internacional. Será muy bienvenida la administración de Edmundo González y, en consecuencia, los embajadores van a volver y su economía se va a reactivar para darle mayor dinamismo a un mercado tan importante, como lo fue en 1980″, explica Carlos Escaffi.

Agrega que las autoridades pertinentes desarrollarán esfuerzos para fortalecer las relaciones económicas y comerciales; y harán un acompañamiento político con respecto a la crisis que padeció Venezuela por tantos años.

Organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas y los agentes de la Organización de los Estados Americanos, apoyarán a Venezuela para colocarla en el ojo internacional, espera el docente de Ciencias de la Gestión de la PUCP.

“Como el consumidor venezolano ya conoce la fuerte industria de destilados que tiene el Perú, habrá un gran escenario de oportunidades para la exportación de licores fuertes”, finaliza.

