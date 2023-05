“Lo que estamos haciendo es normar, y los vamos a empadronar. Los parques no son academias de deportes para eso hay áreas específicas que existen y otras que vamos a crear”, señaló el alcalde Carlos Canales, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

El alcalde refirió que ya se está trabajando en el empadronamiento de quienes dan el servicio, el pago por la autorización municipal y los permisos para uso de determinados espacios y horarios.

Agregó que mantener el 60% de las áreas verdes representa para el municipio un presupuesto de S/ 1‘850,000, por lo que corresponde a la gestión salvaguardar la inversión e intereses del distrito.

La autoridad edil informó que los vecinos están de acuerdo en que si se usa el espacio público para lucrar, se tiene que pagar por ese espacio y formalizarse.

Ante esta situación, gestion.pe consultó si es que es posible que el Municipio de Miraflores prohíba que los entrenadores físicos usen los parques y cobrarles un tributo por enseñar en ellos.

Al respecto, el abogado Jorge Picón, abogado de Picón & Asociados, consideró que la medida no sería legal, pues señaló que las municipalidades no tienen la capacidad de crear impuestos, ya que solo puede hacerlo el Congreso.

LEA TAMBIÉN: Miraflores apoya propuesta de la MML para eliminar el trabajo de limpiaparabrisas

Añadió que las tasas, que es un tipo de tributo, cuentan con una serie de supuestos, en los cuales la municipalidad presta un servicio y no entraría el uso de un lugar público en esta lista.

“Son personas que en la práctica usan el parque para hacer ejercicio y que estén instruyendo a alguien, no veo que la municipalidad tenga competencia para grabarlo”, expresó.

Jorge Picón señaló que lo más probable es que alguien lo lleve al tribunal fiscal y posiblemente se caiga la medida edil.

Son personas que usan el parque para lo que está creado, hacer ejercicio, y el que estén instruyendo a alguien no considero que sea una causa para pagar una tasa.

Mauricio Cavero, abogado del estudio ACB coincidió en que el pago del tributo por el uso de un espacio público sería inaplicable, pue se desnaturalizaría el fin de un espacio público como lo es un parque.

En principio, deberá considerar la ley de gestión y protección de espacios públicos, que prácticamente salió en el año 2000 y establece cómo es que las entidades públicas tienen que administrar y regular los espacios públicos, anotó.

“Un tema importante es que los espacios públicos, según la norma tienen una finalidad específica, el uso colectivo, libre, sin ningún tipo de restricciones. Lo que puede hacer una municipalidad es gestionar en base a principios de racionalidad, buscar regularlos”, expresó.

A priori no podría crear un tributo, lo que sí puede hacer es ordenarlo, no necesariamente cobrando por entrar o utilizarlo, porque me parece que eso finalmente desnaturaliza el uso mismo del parque, porque estaría siendo utilizado para fines comerciales, acotó, tras señalar que puede buscar ciertas restricciones de tipo comercial como ocurre con el comercio ambulatorio.

En tanto, Elard Dianderas, abogado del estudio Muñiz manifestó que el municipio sí podría cobrar un tributo, pues por realizar cualquier actividad comercial que genere ingresos en la vía publica se necesita de una autorización de la municipalidad.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí