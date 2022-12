La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, dio a conocer los cuatro componentes que viene priorizando el sector que lidera para garantizar la atención a la población de todo el país. Esto en el marco de la quinta ola de la COVID-19 y del servicio a la ciudadanía que sufre otras enfermedades.

Infraestructura

El Ministerio de Salud (Minsa) se concentrará en el destrabe de los hospitales, que hasta la fecha, tienen dificultades en su culminación. “Para eso vamos a trabajar permanentemente con los gobiernos locales, con el programa de Inversiones de Salud y el Ministerio de Economía para que pongamos en marcha esos nosocomios”, indicó la titular del sector.

Añadió que se hará un “trabajo más intenso” a nivel del primer nivel de atención como mejorar la infraestructura de establecimientos de salud para tener una mejor respuesta frente a una nueva ola de la COVID-19 u otro panorama que altere la sanidad del país.

Mantenimiento y equipamiento

En otro momento, la funcionaria recordó que existen hospitales a nivel nacional que tienen entre 50 a 40 años de creación. “Tenemos que mejorar el equipamiento de hospitales llámese el impulso en la compra de tomógrafos, resonadores y otros equipos de diagnóstico que hacen falta para que nuestros pacientes puedan ser tratados”, dijo.

Respecto al mantenimiento, Gutiérrez citó como ejemplo que el Instituto Nacional del Niño de Breña necesita una unidad de quemados. “Aún este servicio es reducido y vamos a trabajar en este marco”, remarcó.

Medicamentos

El Minsa impulsará la adquisición de medicamentos para los pacientes con cáncer. “Tenemos una brecha importante de falta de cobertura en el tema de medicamentos por eso vamos a implementar para el diagnóstico temprano los preventorios y fortalecer el IREN Norte, el IREN Centro y el IREN Sur, y además del Instituto Nacional de Neoplásicas del Perú”, indicó,

Reducción de pacientes

La ministra de Salud también precisó que el sector buscará reducir cifras de población diagnosticada con tuberculosis (TBC), desnutrición y anemia. No obstante, sostuvo que se enfocarán en ciudadanos afiliados al Seguro Social de Salud (SIS). “Queremos garantizar que tengan sus medicamentos para que terminen su tratamiento. No es posible que pacientes vayan al hospital y no encuentren medicamentos. Nos vamos a concentrar en esa actividad”, enfatizó.

Otras acciones

Gutiérrez mencionó que el Minsa trabajará el cierre de brecha de recursos humanos. “Hay importantes hospitales en el país que no cuentan con especialidades. Estamos que trabajando para que se abra la convocatoria para más plazas”, añadió.

Por otro lado, la ministra reiteró su exhortación a la población a completar sus dosis de vacunas contra la COVID-19 y otras enfermedades. “El sector no va a parar. De inmediato ha implementado la continuidad de la vacunación del esquema regular. Más de 400 brigadas trabajan en este proceso”, sostuvo.

“Pido a la población que sigan vacunándose en la tercera y cuarta dosis contra el COVID-19. Estamos desplegando todos los esfuerzos para que ninguna vacuna llegue a vencer en nuestro país”, finalizó.