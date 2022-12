Del pasado jueves 15 al domingo 18 de diciembre se desarrolló la cuarta Jornada Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) donde se tenía como meta vacunar a más de 46,000 niñas y niños menores de 5 años de todo el país, pero esta cifra no pudo concretarse debido a la situación de protestas en diversas regiones del país.

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, señaló que las movilizaciones provocaron la poca asistencia de menores de edad a los centros de salud o otros puntos de vacunación para incrementar la cobertura del esquema regular y continuar protegiendo a la población contra 27 enfermedades.

“Nuestra cuarta jornada de vacunación en el esquema regular donde teníamos como meta alcanzar nuestras 40 mil vacunas para aquellos niños no se enfermen de polio, influenza, sarampión y otras [enfermedades] han sido afectadas porque nuestras 400 brigadas no lograron la meta porque muchos de ellos [ciudadanos] no acudieron a nuestros establecimientos y eso no pone un riesgo hoy sino el estado de salud de aquellos niños que no reciben esta vacuna en los próximos años. No queremos tener niños con polio y sarampión, seamos responsables”, señaló para Canal N.

“Tenemos que reestructurar y redoblar los esfuerzos para atender problemas de salud pública que es clave para nosotros. Salud pública y prestacional van de la mano, pero no solo eso, las regiones también necesitan poner en marcha los hospitales que están pendientes, el mantenimiento del primer nivel de atención a nivel de equipamiento, insumos y dotarlos de medicamentos. El sector Salud es complejo, necesita la atención”, agregó.

De acuerdo a la información del Ministerio de Salud (Minsa) el sector tenía previsto inocular a 46,276 niñas y niños menores de 5 años con las vacunas del esquema regular y también cerrar las brechas de la tercera y cuarta dosis contra la COVID-19, en esta cuarta Jornada Nacional de Vacunación.

Este tipo de campaña está dirigida a la población en general, con mayor énfasis a menores de edad, para que complete las vacunas que les faltan.