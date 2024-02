César Vásquez, ministro de Salud, invocó a los gobernadores y directores regionales a ejecutar el presupuesto asignado por el gobierno central para continuar con la lucha contra el dengue, puesto a que en varias regiones, solo se ha ejecutado el 10%.

El titular de la cartera considera que hay directores regionales que “quieren hacer un show político”, al asegurar de que no hay recursos.

“Hay directores (regionales de salud) que, teniendo presupuesto, no solo no ejecutan, sino que quieren hacer del dengue un show político, y salen a denunciar que no tienen presupuesto, que están solos, y que Dios los agarren confesados. Cuando uno revisa sus ejecuciones no han llegado al 10%, esa situación debe ser evaluada por los gobernadores, porque ellos son los que designan a los funcionarios de confianza”, señaló.

Presupuesto 2024 para luchar contra el dengue

César Vásquez informó que, para este año, se cuenta con un presupuesto de más de S/ 108 millones, que ya ha sido distribuido en diferentes regiones.

Sin embargo, el titular del Minsa señaló que esta cifra puede aumentar, en el caso de que los gobiernos regionales ejecuten acciones y existan demandas adicionales.

“No vamos a escatimar (recursos) en la lucha contra el dengue, lo único que pedimos es que los directores regionales hagan su trabajo, nos sustenten el pedido de mayor presupuesto”, mencionó.

En el caso de Piura, mencionó que el Minsa ha contribuido con 750 movilizadores, se está solicitando el apoyo del Ejército y una ampliación del presupuesto para contratar más personal, en el caso de ser necesario.