El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, se pronunció sobre el anunciado paro convocado para el 18 de abril en Piura, luego que alcalde de esta provincia, Gabriel Madrid, dio a conocer que 20 burgomaestres de la región participaran de una manifestación en contra del Gobierno liderado por Dina Boluarte, debido a la emergencia por lluvias intensas que golpea a este departamento de la zona norte del país.

En declaraciones a los medios de comunicación, el funcionario indicó que su posición ya fue dada a conocer el último domingo en una región con alcaldes de la región de Piura. “Lo peor que pueden hacer los alcaldes por Piura es irse a un paro, en un momento, en que la población necesita que se saque el agua y que se desarrollen obras de prevención” , indicó.

“Son autoridades nuevas, tiene que afianzarse en el cargo. Les hemos dado apoyo a lo largo de este tiempo de emergencia y vamos a brindar un equipo permanente que va estar en Tumbes, Lambayeque y Piura, y lo dije este domingo a los alcaldes, este decreto de urgencia es parte del voto de confianza para que vean que el Ejecutivo cumple con su palabra”, refirió el titular del MEF.

Respecto a que el alcalde de Piura señaló que el Ministro de Economía había indicado hace unas semanas que se iban a destinar S/ 875 millones a la región y ahora la presidenta Dina Boluarte menciona que serán S/ 500 millones, Contreras indicó que el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia por el cual se transfiere S/209 millones 179,974 directamente al programa presupuestal para la atención de emergencias de más de 900 distritos afectados por las precipitaciones pluviales.

“Les dije que estábamos a la espera del préstamo suplementario y que por mientras usaran el presupuesto de emergencia. Hay una ejecución moderada es lo que explicó el MEF. Ahora es inyectar estos 209 millones de soles que es la primera inyección que estamos haciendo”, agregó.

Respecto al paro anunciado en Piura, el alcalde provincial dijo que no es ir contra el gobierno de Dina Boluarte sino el reclamo que Piura está abandonado hace años. Además, comentó que el Ejecutivo no realiza un trabajo coordinado, debido a que no han tenido reunión con las autoridades que llegan a la región.

