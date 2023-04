La razón de esta situación es la cantidad de recursos con los que cuentan los municipios piuranos para hacerle frente a las inundaciones que sufre la población.

Según los alcaldes, el MEF no les ha transferido ni un sol para la atención de la población en emergencia y esas autoridades locales vienen usando los recursos con los que cuentan en sus presupuestos, los cuales se vienen terminando.

Sin embargo, el MEF, a mediados de marzo, afirmó que tanto los gobiernos regionales como los locales tenían disponibles casi S/12,300 millones para hacerle frente a la emergencia, ya que les permitía a esas instituciones realizar modificaciones presupuestales para poder reasignar recursos al programa presupuestal respectivo.

Dentro del presupuesto público, el programa presupuestal 068, denominado “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres”, es el que contiene los recursos tanto para la prevención como para la atención de cualquier desastre en el país.

Con la declaratoria de emergencia, un municipio podría destinar los recursos de prevención a la atención del desastre dentro del mismo programa presupuestal, e incluso pasar de otros programas, como obras públicas, al programa 068.

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, afirmó a Gestión que los burgomaestres piuranos no quieren hacer estas modificaciones presupuestales ya que en el 2017, durante el Fenómeno de El Niño, se dio una situación similar y las autoridades no lograron que el MEF les “devuelva” los recursos utilizados.

“El temor de los alcaldes es que si se siguen haciendo modificaciones presupuestales, y no se les devuelve, la persona de a pie va a decir que el alcalde no me hizo la obra, se robó la plata, y no que se utilizó para la emergencia”, dijo.

Transferencias a los municipios en zonas de emergencia

Madrid mencionó que se le planteó al ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, que la solución a este impasse es que el MEF realice una transferencia directa al programa 068 de cada uno de los municipios en emergencia, en función de la ficha de evaluación de daños, para así evitar las reasignaciones del presupuesto. De esta forma, se transfiere más recursos a donde haya más daños.

En efecto, el ministro Contreras confirmó a este diario que se publicará un decreto de urgencia en el que se autorizará la transferencia de S/209 millones a los más de 900 distritos en emergencia del país, que irán directamente al programa de atención de emergencia. De este monto, unos S/ 45 millones irán a los distritos de la región Piura.

Según el titular del MEF, este importe forma parte de los cerca de S/ 1,000 millones que destinará el Gobierno a continuar atendiendo las inundaciones. Los S/ 800 millones restantes saldrán vía decretos supremos y se asignarán a las intervenciones de los sectores como el Minsa, Vivienda, MTC, Midagri, entre otros.

Contreras cuestionó que los alcaldes no reasignen sus presupuestos, pese a tener la posibilidad de hacerlo y de contar con el compromiso del MEF de que posteriormente se les apoyará con el financiamiento de los programas de donde se extraigan los recursos para esta emergencia.

Municipios quieren asegurar obras de prevención

Pero a pesar de la voluntad de resolver el tema presupuestal, aún no se solucionaría esta controversia, que podría provocar un paro en Piura el próximo 18 de abril.

Según el alcalde de Piura, todo dependerá del acuerdo al que se llegue sobre las obras de prevención que se deben hacer de cara al Fenómeno de El Niño global que se iniciaría en los próximos meses.

Madrid afirmó que hoy habrá una reunión con el Ministro de Defensa y otras autoridades del Poder Ejecutivo, en la que se abordará esta situación.

“Necesitamos preparar a nuestras ciudades en el corto, mediano y largo plazo. Obras que se hagan en los próximos cinco meses, los próximos cuatro años y los siguientes 10 años”, precisó.

El burgomaestre considera que para agilizar las obras, deberían ser realizadas por los gobiernos regionales y locales según su competencia.





Advierten emergencia nivel 5 con desorden

A finales de marzo las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque fueron declaradas en emergencia nivel 5, por la gravedad de las lluvias en estas zonas.

El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, afirmó que, desde ese momento, es el Poder Ejecutivo, a través del Indeci, el que ha tomado el mando de las operaciones de emergencia en esas zonas. “En este momento el 95% de maquinarias que están desaguando Piura son del gobierno central”, dijo.

Sin embargo, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, afirmó que si bien la norma señala que en una emergencia nivel 5 es Indeci el que asume el control, en su ciudad esto no sucede, sino que es la ministra de Vivienda, Hannia Pérez de Cuellar, la que asumió esa función.

“Hay un desorden, porque la ministra está estresada, no conoce la norma. No está preparada para este nivel de emergencia, como sí lo está Indeci”, sostuvo.

