Luego que en la víspera, la Contraloría denunció que el Ministerio de Educación -responsable de la compra de tablets para la educación rural- no cuenta con las orientaciones pedagógicas ni con los contenidos aprobados a incluirse en las tabletas.

Al respecto, el Ministerio de Educación (Minedu) asegura que -como parte de la estrategia “cierre de brecha digital”- ha elaborado los contenidos pedagógicos que se brindarán a los estudiantes, orientados a temas claves en el contexto de la emergencia sanitaria como el cuidado de la salud, la convivencia en el hogar, el fortalecimiento de la ciudadanía y el bien común.

Los que se encuentran listos y precargados en el gestor de contenido Aprendo en casa con el que contará cada tableta .

Este aplicativo es una herramienta para que los estudiantes accedan a la educación a distancia según su nivel educativo y grado.

Asimismo, dice que para los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe, se ha dispuesto contenidos educativos de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven: amazónico o andino.

“El gestor de contenido permitirá identificar al estudiante usuario de la tableta, generar la trazabilidad de sus interacciones con los recursos explorados y el registro del nivel de progreso. Además, permitirá el uso de recursos con conectividad y sin ella”, remarcó el Minedu.

-Aplicaciones en lenguas nativas-

La directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, Nora Delgado, precisó que los contenidos están elaborados para el aprendizaje autónomo del estudiante de ámbitos rurales monolingües y bilingües, y plantean situaciones que les permiten poner en juego sus habilidades y conocimientos.

Se ha elaborado tres aplicaciones para escolares que hablan una lengua originaria y están matriculados en escuelas interculturales bilingües: Colena, Mamaru y Castellaneando.

Colena

Colena (Comunicación en Lenguas Originarias Andinas y Amazónicas) es un aplicativo en lenguas originarias para estudiantes de 4° a 6° grado de primaria, desarrollado en cuatro lenguas originarias: ashaninka, shipibo, quechua central y quechua sureño. Desarrolla competencias comunicativas como leer y escribir diversos tipos de textos en su lengua materna, además de reforzar la comunicación oral.

Mamaru

Mamaru significa “relámpago” en lengua kandozi y está dirigida para los estudiantes de IV y V ciclo de educación primaria. Este aplicativo prioriza las lenguas amazónicas con población minoritaria y brinda información sobre las lenguas achuar, ashéninka, cashinahua, chapra, harakbut, kakataibo, kandozi, matsés, matsigenka, kichwa, yine, secoya, ticuna, urarina, yagua, chapra y secoya (las últimas dos, preparadas para escenarios sin conectividad). El aplicativo busca desarrollar la identidad de las y los estudiantes con actividades interactivas sobre de los conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios.

Castellaneando

Es un aplicativo digital orientado a estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de primaria que tienen como lengua materna una lengua originaria y el castellano como segunda lengua. Los estudiantes recibirán en las tabletas ejercicios interactivos para la lectura comprensiva, la producción de textos escritos, la reflexión gramatical y el análisis metalingüístico del castellano.

-Accesibilidad y diversidad-

La estrategia “cierre de brecha digital” tiene un enfoque inclusivo y ha seleccionado aplicaciones orientadas a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para los estudiantes con discapacidad visual se ha incluido el aplicativo Google Talk Back , audioguía con comentarios hablados de cada menú y vibración según se realiza la navegación.

Los estudiantes con problemas auditivos podrán usar Google Live Transcribe , que transcribe a texto todo lo que escucha.

En el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA), las tabletas tendrán los aplicativos Dictapicto (convierte la voz en información visual en tiempo real y facilita la interacción con el entorno) y Día a Día (desarrolla actividades en formato visual y permite seguir tareas diarias de forma intuitiva). Además, se incorporará materiales con interpretación en Lengua de Señas Peruana.

-Más aplicativos-

Para promover el aprendizaje de forma amena e interactiva, los dispositivos contarán con aplicativos como Graficadora, Oráculo Matemágico, Khan Academy y Thatquiz, para el área de matemáticas; Scratch Jr para programación; 3D Bones and organs, The mechanism of hearing, Acropolis interactive y PhET Simulations para el área de ciencia y tecnología, entre otras.

-Orientaciones-

Desde el 27 de julio se vienen realizando distintos webinar dirigidos a docentes, directores, especialistas de UGEL, DRE, GRE, acompañantes y asistentes técnicos de las regiones focalizadas -Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali- para brindar orientaciones pedagógicas relacionadas al aprovechamiento de las tabletas como herramienta educativa.

En estas sesiones se está desarrollando temas como el aprendizaje digital, el uso y cuidado de la tableta, el uso del gestor de contenidos, la mediación y retroalimentación de las experiencias en entorno digital y la evaluación formativa en la modalidad a distancia, alcanzando a más de 4500 participantes en cada uno de los webinar.