El Ministerio de Educación (Minedu) reiteró que el próximo 13 de marzo se dará el inicio de clases escolares a nivel nacional, por lo que descartó que la fecha sea postergada hasta fines de marzo en Arequipa donde las instituciones educativas fueron afectadas por los huaicos y deslizamientos en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná.

“Respeto la opinión de todos y obviamente la opinión del Sutep es valiosa, pero las clases van a empezar el 13 de marzo y trabajamos para que así sea. Ayer me reuní con el jefe del Pronied para que me asegure que por lo menos 1,041 estén listo para funcionar el 13 de marzo. Y me lo aseguró”, dijo Óscar Becerra, ministro de Educación, respecto a la propuesta expresada por Hamer Villena, secretario regional del Sutep, sobre el inicio del año escolar 2023 en Arequipa a fines de marzo.

“Los bloqueos se están levantando. Ya estamos tomando las acciones. El Ministerio del Interior y de Defensa lideran esta medida y vamos a garantizar que la gran mayoría de peruanos que quieren trabajar y estudiar, puedan hacerlo”, remarcó.

En esa línea, el funcionario explicó que los colegios situados en los centros poblados del distrito Mariano Nicolás Valcárcel fueron arrasados por los huaicos, por lo que los menores de edad ya no cuentan con una institución educativa donde participar de sus clases.

Becerra dijo, que su sector garantizará que estos escolares afectados por los huaicos inicien el año escolar 2023 el próximo 13 de marzo en colegios ubicados en las zonas donde serán reubicada su familia.

“En el caso de desastres, si el pueblo no existe en la medida en que los pobladores sean reubicados podemos garantizar que esos niños tendrán un colegio donde ir en los sitios donde sean reubicados”, sostuvo.

“En una parte de Arequipa no es que se hayan afectado los colegios es que los pueblos ya no existen. Han sido arrasados por los huaicos. Las personas de estos lugares seguramente van hacer reubicados por el Gobierno Regional con el apoyo de Defensa Civil, y lo que nos compete a nosotros y ya tenemos un equipo de especialistas evaluando, es asegurarnos que esos niños tengan un colegio al que asistir en ese el lugar donde sean reubicados”, insistió.

Las escuelas dañadas en Arequipa están en la provincia de Camaná, específicamente en los centros poblados de Secocha y Urasqui, cada uno de los cuales tiene dos instituciones educativas afectadas. Los otros colegios están en los centros poblados San Martín de Porres, Portocarrero y Posco Misky.

De otro lado, sobre la brecha en infraestructura, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) señaló que la cifra ha aumentado. “Parece que vamos en la dirección contraria porque era S/ 138,000 millones y ahora son S/ 150,000″.