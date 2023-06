El titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, indicó este sábado que la reactivación del turismo en el Perú tanto interno como el internacional crecerán este 2023 a modo de recuperación tras el impacto de las protestas y eventos climatológicos. No obstante afirmó que las proyecciones para el sector en el 2024 son más favorables.

De acuerdo al ministro se estima terminar este 2023 con 34 millones de viajes solo por turismo interno, que representa un incremento comparado con el 2022 que fueron 27 millones de viajes.

Respecto al turismo internacional, Mathews, mencionó que en el 2022 llegaron a nuestro país 2 millones de extranjeros, y para este 2023 se prevé el ingreso de 2.2 millones de ciudadanos de otros países al Perú.

“Vamos a superar poco. Hubiéramos querido que sea más, pero el arranque del año fue bastante difícil con las protestas, el ciclón Yaku, El Niño costero y el problema migratorio en el sur. Vamos a crecer en los dos frentes. Este año es la reactivación del turismo y en el 2024 será la reactivación pronunciada. Es decir, el 2024 será el año para el turismo en el Perú ”, remarcó en diálogo con Canal N.

Feriado por Fiestas Patrias

En otro momento, el ministro de Comercio Exterior y Turismo reiteró que aproximadamente 1.4 millones de personas viajarán a las diferentes regiones del Perú en Fiestas Patrias, generando un impacto económico de 178 millones de dólares.

Sobre posible Tercera Toma de Lima

Respecto a la posible marcha denominada Tercer Toma de Lima, programada para el próximo 19 de julio y que cuenta con la participación de más de 13.000 personas. Juan Carlos Mathews invocó a la no violencia.

“Las manifestaciones que se hagan de manera pacífica siempre están en el marco de la ley, pero no más manifestaciones agrediendo la propiedad pública y privada. Hemos estado en Puno y en Cusco y la gente se ha acercado diciéndonos: ‘permítenos trabajar’. La gente quiere trabajar”, dijo.

“ Creo que no va a prosperar una marcha que sea agresiva. Cualquier marcha correcta con algunos reclamos justificados tiene el Estado que mostrar atención a esas preocupaciones, pero no permitir daños porque sino todo esto [estimaciones] del flujo de turistas no se van cumplir si hay una manifestación mal. Eso no va tiene que ocurrir ”, enfatizó.