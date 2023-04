Carlos Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que el balance que va dejando las intensas lluvias en el país desde enero a la fecha son 85 fallecidos, 51,000 personas damnificadas, 300,000 afectados y 14 ciudadanos desaparecidos.

La estadística manejada por la institución indica además que en cuanto a daños en infraestructura se reporta 6,629 viviendas destruidas; 13,132 viviendas inhabitables; 119 mil viviendas afectadas; 131 aulas destruidas; 2,364 aulas afectadas; 560 aulas inhabitables; 12 establecimientos de salud destruidos; 320 afectados y 33 establecimientos de salud inhabitables.

En cuanto a las pérdidas en agricultura, el titular del Indeci reveló que hasta el momento 49,496 hectáreas de cultivo fueron afectadas y 30,947 hectáreas están como perdidas. También 327,000 animales están afectados y 25,000 animales figuran como perdidos.

“Las cifras van del 1 de enero a la fecha que contempla los efectos de las lluvias intensas, ciclón Yaku y los eventos climatológico por un probable Fenómeno El Niño”, explicó en diálogo con RPP.

En otro momento, Yáñez Lazo afirmó que desde inicios de enero al declarar en emergencia por riesgo ante lluvias algunas zonas del país ya se estaban tomando medidas frente a la temporada de precipitaciones.

“El Indeci hizo los informes técnicos correspondientes por oficio a solicitud de la PCM, según los pronósticos del Senamhi, y se solicitó la declaratoria de emergencia. Los primeros días de enero se publicó la declaratoria de emergencia en diferentes lugares del país que iban hacer afectado por las temporadas de lluvias”, remarcó.

Sin embargo, el general Yáñez explicó que el tema de prevención no lo iban a tomar en enero. “Hay que entender que este tema no lo íbamos a desarrollar en enero o febrero. Eso viene de años. Se ha dejado de lado la prevención. Lo que estamos haciendo es atacar la emergencia, responder lo más rápido que se pueda. Como jefe del Indeci la reacción no ha sido lenta. Hemos estado desde el primer momento” , señaló.

