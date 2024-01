Esta mañana el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró ante los medios de comunicación sobre las investigaciones que la Procuraduría inició en su contra por presuntas contrataciones irregulares. El funcionario mencionó que está presto a colaborar y responder ante la justicia.

Según declaró, cuando se encontraba trabajando para la parte civil, lo hizo sin ningún inconveniente y toda persona que lo conoce sabe de su “intachable reputación”.

“En el ámbito privado, antes de que yo sea Defensor del Pueblo, lógicamente uno tiene que trabajar. Si hay algún cuestionamiento, hay que entender que todo forma parte de una investigación para el esclarecimiento de las cosas y si uno está bien ante Dios y su conciencia, está correcto”, manifestó para los medios.

“Nadie podrá decir nada de mí. Por lo menos los que me conocen en el Parlamento, saben como soy y siempre agradeceré por la oportunidad que me dieron para trabajar afuera y lo hice de manera consciente”, expresó.

Viernes 1 de septiembre 2023 Conferencia de prensa del Defensor del pueblo Josue Gutierrez luego que la Procuraduría solicitara iniciar diligencias preliminares por presunta intromisión en caso Nadine Heredia. Foto: César Bueno @photo.gec

Rechaza marchas contra otros ministerios

Durante la breve conversación que Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo, tuvo con la prensa, fue consultado sobre el posible actuar de la ministra Ana María Choquehuanca sobre incitar al gremio textil a que proteste en contra del Ministerio del Interior.

Como se sabe, el último domingo salió un reportaje en Punto Final donde Renée Cobeña, presidente del gremio de la mypes, cuenta cómo fue incitado por dicho ministerio para actuar en contra de la cartera que dirige Víctor Torres.

Ante esto, el Defensor del Pueblo rechazó dichas medidas e incitaciones dentro del gabinete ministerial.

“Eso es inaceptable, no nos da derecho. El Estado Constitucional de Derecho nos da a los funcionarios públicos cierto nivel de intervención, y alimentar o levantar a protestas por parte de los funcionarios no es correcto, venga de donde venga. No quiero estigmatizar a un solo ministro o ministra, pero es inaceptable ese comportamiento”, agregó.

