Priorizar en la lista de útiles

Luis Castillo Estrada, Gerente de Precios de Transferencia en TPC Group, menciona que el gasto en educación equivale al 50% o 60% del gasto familiar, aproximadamente en el presente mes. En función a esto, las familias deben establecer prioridades.

Jorge Carrillo, experto en finanzas de Pacífico Business School, recomienda planificar las compras que se van a realizar, desde lo más importante, hasta lo que se puede reusar o adquirir próximamente.

“Se debe analizar lo que se requiere para que el hijo ingrese al colegio y lo que no se puede reemplazar. Si es un colegio particular, se debe priorizar la matrícula y la pensión porque si no el niño no entra. También la movilidad escolar ”, considera.

En el caso de los útiles escolares y los libros de texto, el experto menciona que serían importantes si no se disponen los del año anterior que puedan reutilizarse, como la mochila, la lonchera, cartuchera, e incluso el uniforme, que puede durar un tiempo más o puede usar el del hermano mayor.

Luis Castillo reconoce que la educación está digitalizada, pero aconseja no incurrir en gastos excesivos para darle mayor relevancia a lo importante y urgente.

Se deben priorizar los items en la lista escolar para evitar sobregastos. Foto: Freepick

Aprovechar descuentos y oportunidades

Es tradicional ir a comprar los útiles en compañía de los hijos, pero en estas fechas, a poco tiempo de iniciar el año escolar, los padres de familia buscan ahorrar tiempo y dinero, puesto que el precio de los productos se elevan por la necesidad.

Frente a ello, Jorge Carrillo menciona que realizar compras digitales es una buena opción: “tiene beneficios porque el comprador se ahorra el precio de la comisión del vendedor, el costo del espacio físico del producto, el alquiler del local, entre otros costos”.

Por este motivo, la mayoría de tiendas por departamentos o grandes marcas tienen productos con descuentos o a menos precio en la página web. No obstante, si los padres de familia quieren analizar la calidad o ver el artículo, recomienda lo siguiente:

“Las familias todavía están a tiempo de ir a una tienda física, ver el producto, apuntar el código o el modelo y al final, comprarlo por internet desde sus casas para aprovechar los descuentos”.

Luis Castillo coincide y agrega que, al comprar por internet, se ahorra. “Al buscar todos los productos de la lista en un establecimiento, se requiere tiempo para ir a varios lugares. Ello genera sobrecostos de tiempo, combustible, pasaje, esfuerzos en cargar las cosas, etc”.

Adicional a ello, Carrillo considera que los grupos de padres en WhatsApp pueden ser una oportunidad para vender algún uniforme que esté en buen estado o ya no se use; o realizar canjes. También se pueden realizar compras en volumen.

“Si son 20 padres, pueden juntarse en grupos de cinco y comprar en Gamarra los uniformes de educación física, los zapatos y zapatillas, ir a ferias a comprar útiles, textos. Al final se compra por mayor y se hace un gran ahorro, pero es parte de la planificación”.

Comprar útiles escolares en volúmen genera un ahorro para los padres. Foto: Freepick

¿Es mala idea solicitar préstamos?

Lo ideal hubiese sido usar la gratificación, o ahorrar el excedente tras el incremento de ventas en diciembre para realizar las compras de útiles escolares. Por otro lado, algunos padres de familia tienen el beneficio de recibir utilidades próximamente. Si no se percibe ninguna de estas opciones, puede solicitar un préstamo.

Jorge Carillo no considera a la tarjeta de crédito como la mejor opción para realizar el pago de útiles escolares, solo si se tiene la seguridad de pagar este monto a fin de mes porque así no se pagará intereses de más. O también, si la tienda dispone de la posibilidad de hacer el pago por una cierta cantidad de cuotas sin intereses.

“No es conveniente usar la tarjeta de crédito. Hoy en día la tasa de interés supera el 65% anual en soles. Lo mejor es un préstamo personal. Un préstamo amarrado a la cuenta sueldo puede tener un costo por debajo del 20%”, señala.

Luis Carrillo recomienda revisar el gasto que se realizó el año anterior para tener una idea de cuánto dinero se utilizará este 2024: “Se deben tener claras las prioridades en los gastos familiares, en cuanto a la etapa escolar. De esta manera, las familias podrán establecerse presupuestos durante el año y atender las listas de útiles al siguiente año”.

Padres de familia deben calcular y priorizar el gasto en útiles escolares. Foto: Freepick

