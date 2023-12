Henry Shimabukuro sindicado como el asesor en la sombra del expresidente Pedro Castillo Terrones, fue conducido de grado o fuerza a la sede del Poder Legislativo por la fuerza pública. Sin embargo, el empresario se negó a responder las preguntas que le formularon los congresistas miembros de la comisión de Defensa.

Shimabukuro Guevara, acompañado de su abogado Juan José Herencia Barrios, no respondió a ninguna de las más de 20 interrogantes que le formuló Patricia Chirinos (Avanza País), presidenta del referido grupo de trabajo ni de otros legisladores, aludiendo al artículo 139 de la Constitución.

Chirinos Venegas le preguntó sobre sus antecedentes empresariales; su vínculo con el exmandatario Castillo, las actividades que realizó en la Dirección Nacional de Inteligencia; su participación en la campaña electoral de Castillo Terrones; o de quién dependió laboralmente.

Asimismo, sobre su participación en la fuga de los sobrinos de Castillo Terrones; sobre los altos mandos policiales cercanos a Castillo Terrones; si viajaba continuamente acompañando al expresidente; sus vínculos con diferentes personas allegadas al exjefe del Estado, entre otros.

Lo mismo ocurrió con las preguntas de los congresistas Luis Ángel Aragón Carreño (AP); Roberto Chiabra León (APP) y José Cueto Aservi (RP), referidas a los viajes que realizó de manera oficial y no oficial a diferentes partes del país.

Sesión accidentada

Henry Shimabukuro se refirió a las conversaciones de Jaime Villanueva, cuando era asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigado por integrar una presunta organización criminal en el Ministerio Público.

“No puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión (Patricia Chirinos) está siendo investigada junto con una (presunta) organización criminal con Patricia Benavides”, sostuvo Shimabukuro al inicio de la sesión y luego que la legisladora de Avanza País insistiera en que declarel.

“Usted ha venido en calidad de detenido por no haberse presentado en cuatro oportunidades y no le voy a permitir que me falte el respeto (...) y cállese la boca. Conteste las preguntas”, le respondió ofuscada Chirinos.

¿Por qué fue conducido de grado o fuerza?

Debido a sus inasistencias a la comisión, hasta en cuatro oportunidades, Shimabukuro Guevara dejó de ser citado como testigo para convertirse en investigado y fue trasladado por la fuerza pública desde el penal donde está detenido.

La comisión de Defensa Nacional investigó el uso de aeronaves de los sectores Defensa e Interior, para actividades no oficiales y por familiares del entonces presidente de la República o personas que no laboraban para el sector público, así como para sustraer a personas de la justicia, durante el período de gobierno del Pedro Castillo Terrones.