El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), restituyó en el cargo de procuradora general del Estado a María Caruajulca , en cumplimiento de mandato judicial.

Esta medida se oficializa hoy a través de la Resolución Suprema N° 099-2024-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En tal sentido, se restituye a María Aurora Caruajulca Quispe en el cargo de procuradora general del Estado.

Durante su retorno al cargo, la letrada anunció que se encuentra evaluando adoptar acciones legales contra su antecesor, Javier Pacheco .

En diálogo con la prensa mencionó que el exprocurador la llamó para informarle que renunciaría al cargo y aunque fue un gesto que agradeció, la tomó por sorpresa las posteriores declaraciones en su contra.

“No tengo ninguna mala intención, pero sí me preocupan sus intenciones y no puedo seguir permitiendo que las personas hablen de mí cosas que no son y estoy evaluando adoptar acciones ilegales contra él. Ha dicho que soy mercenaria, que me han retirado por falta de autoridad y eso es falso ” , declaró.

Renuncia de Javier Pacheco al cargo de procurador

En tanto, el Ministerio de Justicia aceptó el desistimiento de Javier Pacheco al cargo de procurador general del Estado tras presentar su carta de renuncia en la que indicaba que se separaba de la institución para “mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público”.

“Se resuelve: Aceptar la renuncia formulada por el señor Javier Alonso Pacheco Palacios al cargo de Procurador General del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados” , señala la Resolución Suprema N° 098-2024-JUS.

