La Ministra de la Mujer, Silvia Loli, aseguró que el gobierno de Martín Vizcarra no estableció un marco legal ni destinó el presupuesto necesario para el otorgamiento de la pensión de orfandad de S/ 200 soles para los niños que perdieron a sus padres por el COVID-19. En esa línea, anunció que ya cuentan con presupuesto para este apoyo y que en los siguientes días se promulgará la norma que lo oficializa.

En diálogo con TV Perú, la ministra criticó que el anuncio hecho por la gestión de Vizcarra Cornejo tuvo un carácter “político” pero que no se vio reflejado en ningún avance concreto.

“El Gobierno anterior hizo un anuncio político, cuando nosotros asumimos el ministerio no había normas legales ni presupuesto asignado. Lo que hemos conseguido es un fondo de 24 millones de soles que nos habilita para la entrega de este beneficio. Cuando entramos al ministerio no había ni presupuesto ni leyes, no se puede hacer nada sin marco legal. No había un sol asignado. Estamos trabajando para sacar ya la norma que nos habilite el uso de estos recursos”, aseveró.

“Tenemos el reglamento listo para que una vez que haya el decreto podamos implementar. Ya hemos coordinado con Reniec y Sinadef para cerrar el padrón y empezar a dar esta pensión”, agregó.

Cabe indicar que el expresidente Martín Vizcarra anunció que se entregaría una pensión de orfandad durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Detalló que el monto sería de S/200 mensuales y que se pagaría hasta que el destinatario cumpla la mayoría de edad.

Silvia Loli Espinoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Con relación a esta pensión, la ministra explicó que no se trata de un pensión familiar, sino que se aplica a cada menor de edad afectado. Por lo que si un padre de familia fallecido por COVID-19 tenía varias hijos, cada uno de ellos recibe mensualmente la pensión de 200 soles.

Continuidad de servicio

Loli sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido en el primer confinamiento, esta vez los servicios de ayuda y de atención de emergencia del sector Mujer seguirán funcionando con normalidad. Exhortó a la población a que denuncien casos de violencia.

“En el caso de los servicios, en esta oportunidad sí se ha considerado como servicio esencial los servicios que ofrece el ministerio de la Mujer. Nuestros servicios no fueron considerados de esta manera en la primera cuarentena, pero ya sabemos cuál es la lección de eso. el riesgo de vivir violencia se aumenta, no se pueden cerrar espacios que brindan protección”, manifestó.