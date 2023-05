La empresa Repsol, responsable del derrame de petróleo en Ventanilla del 15 de enero de 2022 en Ventanilla, insistió en que se reactiven las actividades productivas como la pesca artesanal en la zona que fue afectada por el hidrocarburo. Afirmó que cumplirán con presentar el plan de rehabilitación para octubre próximo.

Luis Vásquez Madueño, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Representante Legal de Repsol Perú, durante su presentación en la sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, remarcó que los resultados que obtuvieron a través de un estudio realizado por Environmental Resources Management (ERM) muestran que el 100 % de los puntos analizados cumple con los estándares de calidad internacionales más exigentes y con las normas nacionales.

Según mencionó, esto confirma que el mar está limpio de hidrocarburo y que las playas serían accesibles sin riesgo a la salud ni al medio ambiente, por lo que se deberían reactivar las actividades.





“El OEFA recién ha actualizado sus monitoreos a partir de este año y, a pesar de las discrepancias que tenemos con la metodología utilizada que hemos informado al regulador, pues incluso se contradicen con sus propias disposiciones”, refirió Vásquez.

“En su último monitoreo (Informe de Febrero 2023) se confirma que el mar cumple con los estándares de calidad ambiental. Igual que el 75% de la costa y las playas”, agregó.

Critican no pronunciamiento del Ejecutivo

Sin embargo, el representante de Repsol cuestionó que a la fecha no haya un pronunciamiento conjunto del Gobierno, a través de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, y de la Producción respecto a este tema.

Vásquez Madueño mencionó que el Ministerio de la Producción (Produce) les comentó que no fueron los que prohibieron la pesca artesanal.

“Cuando vamos al Minam a preguntar cuando se pueden abrir las actividades de forma oficial nos dicen que no depende de ellos sino del Produce. Y cuando vamos a Produce nos dicen dos cosas: que ellos nunca prohibieron la pesca artesanal y que ellos no pueden pronunciarse individualmente sino tiene que se de forma multisectorial”, indicó.

Dijo que esta situación provoca informalidad y falta de seguridad para los pescadores artesanales. Agregó que algunos hombres de mar que pertenecen a gremios han denunciado amenazas por parte de otros grupos para que no ejerzan la actividad en la zona que fue afectada por el hidrocarburo de Repsol.

“Muchos pescadores ya están pescando, pero lamentablemente reciben amenazas de diferentes mafias que por algún interés particular no quieren que esto se resuelva. Tenemos denuncias de varias asociaciones de pescadores y que por ejemplo se han apoderado de los puertos de Ancón y Chancay. Que no los dejan usar y tienen que hacer un desembarco informal sin ningún tipo de seguridad”, añadió.

“La nula definición sobre las actividades productivas es lo que está ocasionando un problema social, de seguridad y que los trabajadores no puedan hacerlo de forma libre”, sentenció.

Plan de rehabilitación para octubre

El director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Representante Legal de Repsol Perú anunció que el plan de rehabilitación de las zonas afectadas por el petróleo será presentado el 3 de octubre 2023 al Ministerio de Energía y Minas ( MEM ) .

En esa línea, explicó que no se tiene que esperar a la presentación de este documento para que se pueda disponer a que se retomen las actividades comerciales y recreativas en la zona donde ocurrió el derrame de petróleo.

“Estamos en la etapa de recolección y vamos a cumplir con la entrega de fecha e información. Este plan de rehabilitación no implica que no se puedan reabrir las actividades [...]La verdad es que en las zonas lo que está dando es que ya las concentraciones de hidrocarburos como sabíamos con nuestros informes están cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales”, dijo.

En este proceso han solicitado:

Necesidad de tener reuniones multisectorial (Minem, OEFA, Sernanp y otros) periódicas, para alinear requerimientos entre distintos organismos.

Agilidad ante larguísimas demoras en obtener los permisos necesarios. Por ejemplo, Sernanp para toma de hidrobiológicos en las zonas protegidas.

Aclaraciones de varios aspectos del plan de rehabilitación en cuanto a alcance y contenido (aspecto social, necesidad de dos temporadas)

Acuerdos con el 92% de personas afectadas

La empresa Repsol informó que avanza en el proceso de compensar a las personas impactadas por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla el 15 de enero de 2022.

Se trata de del 92% del Padrón Único de Afectados elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e Indeci, reportó el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Representante Legal de Repsol.

Se trata de pescadores artesanales, comerciantes, restauranteros, sombrilleros, heladeros, entre otros, con los que han firmado acuerdos de compensación.

Datos

Repsol tienen 20 procesos administrativos de distintas autoridades, por un monto de más de S/ 110 millones. Unos pagados, otros apelados y otros pues la empresa consideró que no se encuentran dentro del marco normativo o no reflejan lo ocurrido en la realidad.

Entre los procesos importantes figuran los que mantienen con el Indecopi y la Asociación de afectados de Ventanilla.

