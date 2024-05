El programa social para las personas con tuberculosis (TBC) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no está funcionando como debería, según reveló Punto Final.

Si bien existe un presupuesto de S/ 88 millones, municipalidades como la del distrito de Carabayllo no hace entrega de un producto tan importante para la recuperación de los pacientes de esta enfermedad como la leche.

Con dicho monto, los municipios de Lima y provincias tendrían que otorgar canastas a los pacientes de tuberculosis. Sin embargo, algunas de ellos nunca llegan a sus casas, las reciben incompletas o contienen productos de baja calidad, denunció el reportaje.

Un joven de 18 años con tuberculosis, quien pesa 32 kilos y mide 1.70 centímetros, contó a Punto Final que su cuerpo se ha vuelto multidrogoresistente debido a la media docena de pastillas que toma diariamente. Relató que sufre de mareos y que le falta el aire por lo que necesita con urgencia un tanque de oxígeno. “Es horrible sentir que falta el oxígeno, que poco a poco los pulmones se estén dañando cada vez más», expresó.

Hace varios meses que este joven, quien vive en Carabayllo y en situación de pobreza, come únicamente menestras y fideos, así probablemente su recuperación sea aún más larga.

“Yo quisiera saber dónde está la leche, a nosotros nos dan una canasta incompleta”indicó otro paciente con respecto a la canasta del programa del Midis.

El joven agregó que no se quejaba porque pensaban de que se trataba de una donación, pero que ahora tiene el conocimiento de que se trata de un programa con presupuesto incluido no le parece justo que no se reciba productos de buena calidad.

“El programa no está funcionando como debería de ser y es una deuda grande con los afectados por TBC. Vemos tremendas demoras democráticas, olvido, desabastecimiento, a veces reclamamos y nadie voltea a mirarnos”, explicó el Observatorio de Tuberculosis del Perú.

Ante la evidencia de que el programa no está funcionando de una manera óptima, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social respondió que están probando otros mecanismos para mejorar en ello.

“Aquí hay una responsabilidad compartida, los gobiernos locales tienen mucho que ver aquí nosotros tenemos una capacidad fiscalizadora más no sancionadora”, manifestó ante la pregunta sobre la falta de fiscalización del presupuesto.

Según el Midis, las municipalidades reciben el presupuesto del programa mencionado, sin embargo en Carabayllo no se hace entrega de leche en la canasta para los pacientes con la enfermedad de TBC.

Cabe mencionar que Punto Final intentó comunicarse con el alcalde de este distrito Pablo Mendoza, sin embargo su equipo de comunicaciones dejó de responder luego de que se les señalara el motivo de la entrevista.

¿Qué debería contener la canasta?

La canasta para los beneficiarios de este programa debería ser entregada todos los meses y debería contener la siguiente lista de alimentos

15 latas de atún

15kg de arroz

5kg de quinoa

5kg de azúcar

4kg de papa seca

5kg de maíz

4 litros de aceite

5kg de lenteja

15 latas de leche