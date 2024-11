Javier Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, dijo a Gestión que “sin dudarlo” ampliar el Penal de Challapalca sería una gran opción para encarcelar a más delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, reconoció que hay un sector de la población, precisamente de la región Tacna, que se oponen al proyecto y prefieren -por el momento- no generar un conflicto.

“El terreno es nuestro y el proyecto de inversión se llevó a cabo. El presidente de la comunidad ha salido en algún momento a cuestionar la propiedad del terreno. Si finalmente la comunidad se opone, habrá que buscar otros lugares”, señaló.

Hacinamiento en cárceles

A la fecha hay 99,300 internos en todo el país. No obstante, la capacidad es solo de 41,500 espacios. Es decir, más del doble de lo establecido. Javier Llaque respondió lo siguiente:

“Estamos en pleno concurso para construir el penal de Abancay. Nos han dado los recursos para participar. Espero dar la buena pro en 15 o 20 días. A fin de año vamos a reiniciar la obra paralizada del Penal de Arequipa, compromiso del discurso presidencial. Además, esperamos que la presidenta Dina Boluarte anuncie la inyección de los S/3 mil millones que se ha ofrecido”, señaló.

El Frontón

A inicios de año, incluso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se deslizó la opción de reabrir el penal El Frontón, cárcel de máxima seguridad que funcionó hasta finales de los años 80. Sin embargo, para el presidente del INPE esta posibilidad es “inviable”.

“El Frontón es inviable. Sería demasiado caro. Lo que gaste para mil internos, tendría dinero para unos 30 mil en otros lugares. Primero, el Frontón no tiene embarcadero, habría que hacer uno. Solo el transporte es por mar. Es llevar materiales de construcción a través de lanchas. Una vez construido, la manutención sería carísima. Para el INPE ya era caro antes del año 86, cuando la gasolina era subsidiada”, sostuvo en entrevista con Gestión.

Extorsiones

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha señalado que, en lo que va del 2024, solo el 0.2% del total de 15,384 denuncias por extorsión fueron realizados desde los penales, lo cual derivó en 21 traslados de internos a penales de mayor seguridad.

Javier Llaque considera que la cifra es aún menor; pero reconoce que sí existen algunos internos que violan la ley, engañan a la autoridad y comenten delitos en el interior de cárceles.

“Yo descarto que desde los penales, lo digo enfáticamente, se organice la mayoría de delitos que ocurren fuera. No niego que desde un penal pueda organizarse algún hecho. Pero si durante el año han habido 19 mil extorsiones a nivel nacional, ni siquiera el 0.1% se ha organizado en los penales. Si admito el 0.1%. Este año hemos tenido 24 alertas de posible participación y hemos actuado. Hasta ahora no encuentro a nadie que me demuestre lo contrario”, puntualizó.

