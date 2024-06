En la última sesión del grupo de trabajo de la Instancia Regional de Concertación de Loreto, se evidenció que la capacidad de respuesta para atender los casos de violencia en la región se ha desbordado, por lo que la Defensoría del Pueblo consideró que debe declararse en emergencia este sistema de atención a víctimas.

Loreto atraviesa por una grave problemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes. Solo el 50% de los 53 distritos de la región ha cumplido con implementar dichas instancias, que son obligatorias de acuerdo a la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, reveló que solo el año pasado los centros emergencia mujer (CEM) de la región atendieron 3,036 casos de violencia, de los cuales el 93% tuvo como víctimas a mujeres y el 33% a menores de 18 años.

Mientras, entre enero y abril de este año las cifras de violencia registradas por los CEM de la región alcanzan los 992 casos, de los cuales, el 89% corresponde a mujeres y el 32% a menores de 18 años.

Deficiencias

La oficina defensorial de Loreto indicó que el sistema de administración de justicia en la región “presenta graves deficiencias que impiden una atención oportuna a favor de las víctimas”.

Por ejemplo, en tres CEM que operan dentro de comisarías no hay personal para garantizar la atención durante los fines de semana y feriados. Además, no se cuenta con defensa pública en las provincias de Datem del Marañón y Putumayo, y no hay defensores públicos de víctimas en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla – Caballococha.

Solo la Comisaría de la Familia de Iquitos reporta 2,845 medidas de protección vigentes y solo se cuenta con tres cámaras Gesell y una sola fiscalía especializada en violencia hacia la mujer para atender a toda la región.

En tanto, la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto cuenta únicamente con cuatro equipos de evaluación y un equipo de acogida residencial, por lo que no hay personal para la atención en las noches, domingos y feriados.