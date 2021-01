Debido al rebrote de casos por coronavirus, el Gobierno estableció que desde el 4 de enero del 2021 todo aquel que llegue al Perú -desde cualquier país de procedencia- deberá cumplir cuarentena obligatoria durante 14 días.

A través de un decreto supremo emitido el pasado 31 de diciembre, se establece que esta medida deberá ser aplicada por todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes que ingresen al territorio nacional por vía de transporte internacional.

Todos ellos deben realizar la cuarentena en su domicilio, en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con las autoridades sanitarias.

¿Qué sucede si las personas incumplen la cuarentena obligatoria? Juan Diego Ugaz, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, señala que si la persona llega al Perú tras realizar el viaje y se le obliga a cumplir una cuarentena obligatoria, pero no la ejecuta, estaría cometiendo el delito de violación de medidas sanitarias y propagación en enfermedades contagiosas, en este caso, el coronavirus.

Ello se basa en el artículo 292° del Código Penal, el cual indica lo siguiente:

“El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootía o plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”.

Ugaz explica que si bien la pena varía entre los 6 meses y 3 años, es el juez quien determina el periodo de acuerdo a diversos criterios, entre ellos, si la persona ya ha tenido antecedentes respecto al mismo caso.

Agrega que la denuncia penal puede ser interpuesta por cualquier persona o por cualquier entidad del Estado. En este punto, cabe recordar el reciente caso de un productor de televisión quien fue denunciado por el Seguro Social de Salud (EsSalud) por el delito contra la salud pública, en la modalidad de propagación de enfermedad peligrosa y violación de las medidas sanitarias.

A la fecha, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha descartado volver a una cuarentena en todo el país, en tanto de retornar, se aplicará la misma sanción.

Los antecedentes

Ugaz detalla que mientras dure la sanción, dicho delito quedará registrado como antecedentes penales. Una vez se cumpla la sanción, el denunciado puede pedir que sea rehabilitado y con ello ya no se registrará el antecedente penal.

“Mientras dure la sentencia sí va a aparecer el antecedente penal. Por ejemplo, si se pone una sentencia en el año 2021 por 3 años, durante esos 3 años cualquier empleador que quiera contratarlo podrá ver que tiene antecedentes penales. Y puede traer problemas, no solo en el trabajo si no en la embajada cuando va a sacar una VISA, donde te preguntan si has sido sentenciado. Es una situación que puede ser complicada más allá del tema penal”, dijo.

Es preciso mencionar que existe otro delito por el cual ciudadano puede ser denunciado, fuera de no acatar la cuarentena obligatoria. Se trata del delito por la propagación de enfermedades contagiosas basado en el artículo 289 del Código Penal, que indica lo siguiente:

“El que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años”.

Ugaz señala que esta norma se refiere a la persona que sabe que tiene una enfermedad contagiosa, en este caso el COVID-19, y aun así lo propaga. “Es aquella persona que sabe que está infectado del coronavirus y pese a que está infectado, sale a la calle, se reúne con personas, no usa mascarilla o no cumple ninguna medida de seguridad”, explicó.

El letrado indicó que en el Código Penal se presume que todas las personas conocen sobre las sanciones penales, por lo que no se puede alegar el desconocimiento de la norma para evitar dicha. “Podría suceder que en la realidad no tienen ni idea de estas sanciones o multas, pero por eso no lo va eximir de alguna responsabilidad”, dijo.