Perú







MTC: subsidio de transporte público no incluirá a empresas vinculadas a contratos de concesión El ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, respondió a la crítica del alcalde Jorge Muñoz. Explicó que el subsidio no se aplicará para el Metropolitano y los corredores viales complementarios no es viable porque desnaturalizaría el contrato de concesión.