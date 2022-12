El Gobierno anunció hoy la conformación de una comisión multisectorial destinada a ver el tema de reparaciones o apoyo solidario para los deudos de los fallecidos en protestas ocurridas en diversas partes del país, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.

“Desde Justicia y Derechos Humanos vamos a cumplir con el encargo de nuestra presidenta de la República y nuestro primer ministro, para conformar una comisión multisectorial para ver el tema de las reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar a los deudos de las personas han perdido la vida”, indicó en diálogo con RPP. Añadió que este tema será visto el próximo martes 27 de diciembre.

Tello indicó que la comisión contará con la inclusión de la sociedad civil, a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como dos representantes de las víctimas.

“Será amplia y la lidera mi cartera, la de Justicia y lo que vamos a buscar dar un apoyo solidario, que de algún modo pueda mitigar la pérdida, porque una vida humana no tiene precio”, aseguró.

Asimismo, explicó que también integrarán esta comisión representantes de sectores como Educación, Agricultura, Salud, Desarrollo e Inclusión Social y la propia Presidencia del Consejo de Ministros.

“Es una respuesta del Estado ante una situación, pero es un paliativo, porque lo que no debe ocurrir es que estas muertes sean en vano, este tipo de situaciones no se puede volver a repetir y no permitir que el Perú ilegal intervenga, porque una protesta saludable no puede convertirse en violenta”, remarcó.

Un último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), el último 19 de diciembre, reveló que al menos 26 personas murieron debido a las protestas que se desarrollaron en el país. Nueve personas fallecieron en Ayacucho, seis en Apurímac, tres en Cuzco, Junín y La Libertad y dos en Arequipa.