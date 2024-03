Luis Morán, gerente general del consorcio del Corredor Azul, confirmó que están evaluando la suspensión del servicio de transporte. Aunque no precisaron una fecha tentativa para dejar de operar, el representante indicó que la razón sería la misma por la que el Corredor Morado paralizará sus labores el 4 de marzo.

“Nosotros estamos evaluando la suspensión del servicio o la caducidad del contrato. En estos momentos, nuestros abogados están evaluando cuál sería el camino que debemos elegir. Lamentamos que el Ejecutivo nos esté llevando a tomar este tipo de decisiones. La deuda de S/ 300 millones corresponde a todos los corredores”, dijo para Canal N.

Morán reveló que la deuda con el Corredor Azul asciende a S/ 21 millones y que, tras acudir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes le señaló que “no llegarían a un acuerdo”.

“Nos dijo que el trato no se ajustaba a la ley de arbitrajes y que era ilegal y que no podíamos llegar a un acuerdo de esa envergadura a través de un trato directo cuando nuestro contrato establece que, para resolver estas controversias, si no se llega a un acuerdo, nos vamos a un arbitraje. El trato directo es con ATU”, explicó.

Además, Luis Moral cuestionó que la Autoridad de Transporte Urbano ATU para Lima y Callao (ATU) no cuenta con un presidente para reiniciar el diálogo y evitar una eventual suspensión del servicio del Corredor Azul.

“El ministro [de Transportes] no ha dado visos de solución. El miércoles nos dijo que sí era válido el trato directo y hoy [viernes] nos dijo que no. Hoy empezó a decir que la propuesta que nos ha dado es generar un proyecto de ley que permita a ATU pagar el sueldo que nos corresponde o la diferencia versus lo que realmente generamos. Entonces ATU sacaría de su bolsillo para pagar la diferencia”, finalizó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.