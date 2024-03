El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) autorizará el recorrido de otros buses, ante la anunciada paralización operaciones del Corredor Morado .

“Con la finalidad de mantener el servicio de transporte público para los usuarios del Corredor Morado, la ATU autorizará temporalmente los buses formales necesarios para atender la demanda de esta ruta, que va de San Juan de Lurigancho a la Av. Brasil”, dice el comunicado conjunto del MTC y la ATU.

Asimismo, se precisó que la ATU dispondrá de personal en cada uno de los paraderos del Corredor Morado para orientar a los usuarios sobre las rutas de buses formales que pueden tomar para llegar a su destino. Cabe mencionar, que dichas acciones mencionadas se llevarán a cabo desde las 5 de la mañana.

🛑 #COMUNICADO | El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/xpyDg9JjcS — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) March 2, 2024

Proyecto de ley para asegurar sostenibilidad financiera de los corredores

Respecto a las deudas que refiere la concesionarios del Corredor Morador para no seguir operando, el MTC sostuvo que, de acuerdo a la Ley de Promoción de Inversión Privada, no existe un marco legal, ni contractual que permita a la ATU otorgar, mediante trato directo, el pago de indemnizaciones que involucren recursos públicos que no son de libre disponibilidad.

En ese sentido, anunció que presentarán un proyecto de Ley al Congreso de la República para crear las condiciones legales y económicas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de corredores complementarios.

¿Cuál es el motivo de la paralización?

La razón es no haberse cancelado al concesionario la compensación acordada con la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Compensación ascendente a más de S/ 300 millones.

“Hoy nos topamos con que ‘estamos pidiendo mucho’, ‘no sé de quién será esa deuda’, y ‘no tenemos plata para pagarles y no les vamos a pagar’. Esto ya va ocho meses, y lo que nos dijo prácticamente el ministro es que no nos van a pagar, y nos hizo una propuesta que fue como una cachetada para los operadores: que es subir la tarifa”, indicó en diálogo con RPP Gerardo Hermoza, representante de la concesionaria del corredor Morado.

“ Nos dijo de repente podemos subir cincuenta céntimos la tarifa, y dijimos que el usuario no tiene por qué pagar la incompetencia de las autoridades ”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.