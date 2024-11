La Contraloría General realizó un operativo sorpresa en las regiones Áncash, La Libertad y Loreto, donde se registran los proyectos de inversión pública con menor nivel de ejecución presupuestal a nivel nacional.

Según la entidad, esta situación genera el riesgo de que los fondos que no sean empleados reviertan al Tesoro Público y no cumplan con su finalidad de beneficiar a la ciudadanía. Asimismo, ocasiona el riesgo de su utilización y reconocimiento de gastos que no tengan sustento.

El presupuesto anual para los proyectos de inversión pública en estas tres regiones supera los S/ 7,855 millones, sin embargo, sólo han ejecutado S/ 4,009 millones, es decir, el 51% de los recursos disponibles, faltando menos de 40 días para culminar el año.

De las tres regiones comprendidas en el operativo, el Gobierno Regional de Áncash muestra el menor avance en la ejecución de inversiones con tan sólo el 35.0%, seguido del Gobierno Regional de La Libertad con 56.6% y del Gobierno Regional de Loreto que alcanza el 76.9%, informó la Contraloría.

En el caso de los gobiernos locales de dichas jurisdicciones, La Libertad es el que muestra el menor avance con el 40.9%, seguido de Áncash con el 45.8% y de Loreto con el 58.3%.

Alcance del operativo

Se han desplegado más de 100 auditores en las regiones de Áncash, La Libertad y Loreto, los cuales supervisarán más de 42 inversiones en 41 entidades que corresponde a un presupuesto de más de S/ 195 millones perteneciente a los niveles de gobierno regional y local.

Asimismo, en el caso de la Región Loreto no solo se determinará la adecuada ejecución del gasto en inversiones, sino que también tendrá como propósito identificar información para la planificación de servicios de control.

