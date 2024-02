Una auditoría de la Contraloría General detectó que, la anterior gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) , entre mayo y diciembre del 2022, incumplió con transferir más de S/ 93.7 millones a las municipalidades distritales y al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) por concepto del impuesto de alcabala que se recaudó en dicho año. Por estos hechos, ocurridos en la pasada administración edil, se determinó que dos exfuncionarios municipales tienen presunta responsabilidad penal y administrativa PAS.

Cabe precisar que el impuesto de alcabala se paga ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la MML, cuando se realiza una transferencia de inmuebles en la provincia de Lima. De acuerdo con la Ley de Tributación Municipal, estos fondos deben ser transferidos posteriormente a las municipalidades distritales de Lima Metropolitana (50%) donde se ubique el inmueble, y al Invermet (50%) para financiar servicios y obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 039-2023-2-0434-AC, en el 2022, el SAT recaudó más de S/ 567.4 millones por concepto de impuesto de alcabala, pero los funcionarios de la MML no transfirieron la totalidad de los fondos a las entidades descritas en el párrafo precedente y utilizaron estos recursos para cubrir los gastos corrientes de la MML, tales como el pago de remuneraciones, pagos a proveedores, servicios básicos (agua, energía eléctrica) y servicios de terceros, entre otros.

En ese sentido, la comisión auditora determinó que, en el periodo de mayo a diciembre de 2022, la MML incumplió con transferir más S/ 71.6 millones a Invermet, mientras que a las municipalidades distritales no se les transfirió en diciembre más de S/ 22 millones. Esta situación afectó a las entidades receptoras del impuesto, en particular a Invermet que tuvo que postergar la ejecución de obras programadas, así como la realización de estudios de inversión para proyectos de infraestructura.

También se comprobó que el entonces Gerente de Finanzas y el Subgerente de Tesorería de la MML emitieron un total de 57 cartas órdenes autorizando el uso de los fondos del impuesto de alcabala que no fue transferido a las entidades receptoras, contraviniendo lo establecido en el artículo 29 ° de la Ley de Tributación Municipal.

Múltiples cuentas bancarias

Otro hecho relevante detectado fue que el impuesto de alcabala recaudado por el SAT no fue depositado en una sola cuenta bancaria de la MML, sino en 17 diferentes cuentas bancarias que no son exclusivas para la recaudación de este impuesto y donde no se hace distinción sobre la titularidad de la renta municipal, situación que afecta la trazabilidad (seguimiento) del dinero que ingresa a dichas cuentas, indicó la Contraloria.

Asimismo, señaló que se ha verificado que la MML carece de una directiva, procedimiento o documento similar que regule la recaudación y transferencia del impuesto de alcabala, que articule acciones entre las entidades involucradas en este proceso, y permita establecer controles internos respecto de los responsables, tratamientos y plazos, que sigue la entidad para efectivizar las transferencias en favor de las municipalidades distritales e Invermet, lo cual genera el riesgo de incumplimiento de montos y plazos de transferencia.

En ese sentido, la Contraloría General ha recomendado al titular de la MML que se efectúe un saneamiento y reorganización de las cuentas intervinientes en el proceso de recepción y transferencia de fondos por concepto del impuesto de alcabala, a fin de facilitar el seguimiento y trazabilidad de las operaciones generadas en la administración y gestión de este impuesto, de tal forma que se asegure su destino final, sin incumplimientos ni demoras en el plazo establecido por ley.

Responsabilidades

El informe de control fue remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción a fin de iniciar las acciones penales contra los dos exfuncionarios de la anterior gestión de la MML comprendidos en la auditoría, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. Además, se recomendó al Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) realizar el procesamiento de los exfuncionarios públicos de la MML comprendidos en el informe de control que comprendió el periodo enero a diciembre del 2022.

Municipalidad de Lima iniciará acciones penales

La Municipalidad de Lima informó que iniciará acciones penales contra los exfuncionarios que resulten responsables del presunto uso del dinero del impuesto de alcabala de propiedad de las municipales distritales para pagar sueldos y otros gastos corrientes.

“Este informe corrobora lo dicho por el alcalde Rafael López Aliaga que la actual gestión encontró una municipalidad en quiebra y sin fondos para la ejecución de obras” expresó el municipio de Lima a través de un comunicado.

